A jornada turbulenta de Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi – Big Brother 2023

Comida, florestas, atividades ao ar livre, natureza: era para ser um dia relaxante para os inquilinos, mas algo deu errado!

Beatriz E MarcoDevido a alguma tensão, eles começam a discutir, interrompendo o momento perfeito. Segundo o herói, a mulher o provocou ao levantar a questão da nomeação. Foi um ótimo dia: por que começar uma discussão? Em todos os casos, uma pessoa se justifica. Ele a nomeou para ferir seu orgulho napolitano.

Beatrice pergunta por que ele não escolheu Vencedor, que a chamou de mesa de cabeceira. O próprio atleta explica: Vittorio é um jovem, que não quer atrapalhar e espera ter uma grande carreira.

O homem continua as acusações e a culpa por arruinar o caminho da modelo e ser gananciosa. Ela é uma mulher muito inteligente, mas nunca coloca suas qualidades à disposição dos outros.

Ele também intervém Pérola Apoie as teses de Marco. As palavras do judoca, segundo a menina, são impecáveis ​​e constituem uma crítica construtiva.

Ao final do clipe, Marco dá uma explicação: Ele a denunciou tanto porque se sentiu provocado. “Jiu Jiu, papai também trabalhou hoje.” A mulher diria isso e, por sua vez, nomearia seu filho.

Beatrice conta uma versão diferente. De acordo com sua visão, ela faria de tudo para manter a voz baixa e nunca levantar a voz. Marco discorda: ela também foi rude e o silenciou rudemente.

Alfonso faz uma análise com os inquilinos. O apresentador permanece fiel ao que viu, constatando que Beatrice estava cercada pelo grupo e que era indiscutível o fato da mulher estar sozinha contra todos.

Grécia Alfonso interrompe e explica que Beatrice tem sido grosseira desde a viagem e está falando no ouvido dela Sérgio.

O anfitrião continua a conversa. Do ponto de vista formal, a atriz não se engana ao dizer que a casa está unida contra ela, mas não há necessidade de drama ou exagero, pois de qualquer forma não ocorreram episódios perigosos.

“Cada vez que vejo você unido contra Beatrice, isso me incomoda“, especifica a apresentadora, embora esteja convencida de que a atriz consegue se defender da melhor maneira possível.

Segundo Birla, todos na casa são atenciosos e respeitosos uns com os outros. Se Beatrice se sente sozinha é porque quer isolar-se voluntariamente.

Do estudo, Centáurea Ele não consegue entender como ninguém saiu em defesa de Piya. A cena era, para ele, desagradável e, em termos de agressão, Perla não era diferente.

É o papel de Beatrice, que se magoa com a preguiça dos outros. Ninguém interveio para acalmar o tom de Marco. O problema, diz ela, é que as suas palavras são sempre lidas com ódio e, portanto, mal interpretadas.

Anita também dá sua opinião. A mulher deve dar um passo atrás e tentar mudar seu pensamento, e nem sempre ver o mal, mesmo quando ele não existe.

Alfonso conclui seu discurso com um apelo: espera que todos possam virar a página e brilhar. Só assim poderão voltar à alegria e à tranquilidade que tinham no início.

Os inquilinos ouvem em silêncio. Eles entenderam a mensagem?