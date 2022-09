Última viagem da rainha Elizabeth, primeira parada em Edimburgo – Mundo

O caixão da rainha Elizabeth II chegou a Edimburgo e atravessou a Queensferry Bridge, ponte dedicada ao rei e inaugurada em 2017. A cidade.

Foi na aldeia de Ballatier, a cidade escocesa mais próxima da residência de Balmoral, as primeiras homenagens do povo no caixão de Elizabeth II, Passou lentamente em procissão a caminho de Edimburgo. Os moradores, que a conheciam quase inteiramente pessoalmente, reuniram-se em massa em frente à igreja com vista para a aldeia: a rainha costumava ir à missa aos domingos com outros membros da família real quando estava em Balmoral. Nos últimos dias Rev. Ian Greenshields, Diretor Plenário da Igreja da Escócia, uma das últimas pessoas a conhecer o rei, referiu-se na imprensa britânica à firme fé pessoal atribuída a Sua Majestade: além das funções de chefe da Igreja Anglicana, protetora da Igreja escocesa e ‘defensora da fé’ com quais os títulos (agora passados ​​ao rei Carlos) estão associados. ). Greenshields disse que encontrou a Rainha ainda tão pura quanto ela sabia.

Ele acrescentou que ela havia falado com ele sobre a “vida após a morte” e sobre seu “amor pelo consorte príncipe Philip”, que faleceu há cerca de um ano e meio, após 73 anos de casamento. Como se para confirmar a esperança de um novo encontro.. comece hoje A última viagem da rainha Elizabeth(a) Em direção à última casa para o enterro.

Regina, a procissão do caixão saindo do Castelo de Balmoral





Asas da multidão se reúnem ao longo do caminho Para homenagear o soberano quando a procissão passou. Na capital escocesa, as doações públicas estão previstas para 24 horas na segunda-feira, depois na terça-feira o caixão será transportado para Londres de e para o Palácio de Buckingham. Quarta-feira será exibido por 4 dias no Palácio de Westminsterantes do funeral oficial marcado para segunda-feira 19.

A capital escocesa está decidida a despedir-se da Rainha com todas as honras e está tudo pronto para a celebração de dois dias: o centro apresenta-se esta manhã rodeado de silêncio enquanto é vigiado por agentes da polícia. Haverá também uma cerimônia de entrega na Escócia hoje com Anunciando o novo rei, Charles III, primeiro na Royal Mile em Edimburgo no final da manhã e depois no castelo da cidade. Amanhã a capital escocesa terá uma festa tradicional e evocativa, festa chave: Uma antiga tradição é entregar as chaves de Edimburgo ao novo rei, que as traz de volta à cidade para que ele as guarde da melhor maneira possível.

Saindo do portão principal da residência – um santuário que Elizabeth e seu falecido marido Filippo preferiram por décadas – a cadeira foi recebida por dois guardas e tomou o caminho para chegar à estrada principal: dentro do sarcófago com seus restos mortais. A rainha estava coberta pelo estandarte real da Casa de Windsor.

Atrás do carro que transportava o caixão estava um Rolls-Royce com a princesa Anna, a segunda filha de Sua Majestade, de 72 anos, e seu marido, o vice-almirante Tim Lawrence, a bordo. Então, alguns Range Rovers sobressalentes. A Princesa Real, título atribuído a Anna, acompanhará os restos mortais de sua mãe durante toda a viagem

Edimburgo. Então no dia seguinte para Londres para os próximos dias.

Enquanto isso, o novo rei Carlos III, tendo terminado sua cerimônia oficial de proclamação e reunido ontem brevemente com o Gabinete do governo britânico de Les Truss, planeja hoje um encontro com representantes da Commonwealth: o corpo do caucus dos países. do antigo império do qual foi presidente honorário.

William e Harry se conheceram em nome de sua avó