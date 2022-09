Sorrento. Le Lyrial do Ponent Cruise Hoje em Sorrento Amanhã em Positano e depois em Amalfi

“Muito grande decepção”

8 de abril de 2022 Lesbes n, Lyon, França

Pequeno esclarecimento: estávamos no Le Bellot (não na lista mostrada pelo TripAdvisor) para um cruzeiro nas Seychelles. O barco é sublime, a comida merece uma estrela, o serviço perfeito e os naturalistas muito interessantes. Por outro lado, a organização das excursões é péssima e a animação no barco durante a navegação (dois dias e meio) é inexistente. Pode levar muito tempo para obter os detalhes aqui, mas quando você envia uma mensagem para Le Ponant (sem pedir nada), não obtém resposta, o que acho injustificado para um cruzeiro acima de € 10.000

“Grande travessia do Oceano Atlântico”

10 de novembro de 2021 Sra. Beckett, Roterdã, Holanda

Lançado em 2015, o Le Lyrial é um navio de cruzeiro de 10.700 toneladas com capacidade para 264 passageiros, linhas elegantes e interiores de alta qualidade. É francês, é elegante, o serviço é tranquilo e os passageiros são competentes e experientes, principalmente idosos. Escolhemos o Le Lyrial para cruzar o Atlântico por 5.400 milhas náuticas de Setúbal, Portugal, a Montevidéu, Uruguai. Paramos em Santa Cruz de Tenerife e assistimos à erupção do Cumdre Vieja em La Palma, nas Ilhas Canárias. No mar, o navio segue uma política de convés aberto. Achamos a equipe muito capaz e focada no serviço. Nossa suíte foi bem mobiliada e decorada e possui sala e quarto com cama confortável. Tínhamos dois banheiros separados com pia, chuveiro e vaso sanitário separado. O frigobar é reabastecido diariamente e está incluído na política de open bar. As cabines do meio do navio são melhores para passageiros propensos a enjoos, mas experimentam um leve ruído dos motores do navio. O navio tem teatro, ginásio, pequeno spa, loja de designer, salão de beleza, grande salão com bar, biblioteca acolhedora com bar e dois bons restaurantes, todos abertos. O restaurante no 6º andar é mais informal e o restaurante no 2º andar é mais formal. Ambos os restaurantes são bem decorados, os garçons são muito eficientes, simpáticos e corretos. O navio tem uma política de open bar que inclui bebidas, aperitivos, champanhe, digests e vinhos, excluindo coquetéis e grand cru. A carta de vinhos é impressionante e os melhores vinhos são aquecidos e estão disponíveis no restaurante do deck 2. O código de vestimenta é elegante, casual com noites mais elegantes, mesmo que não haja regras. Os passageiros costumam ser elegantes e aconselhamos as mulheres a usarem vestido de festa e salto alto para as noites mais elegantes. Os homens não precisavam levar jaquetas e gravatas, embora muitos homens usassem jaquetas para noites elegantes. A comida é cozinha francesa, com boa aparência e muito boa. É claro que o tom francês prevalece no restaurante. Todos os oficiais são franceses, a tripulação é uma mistura de filipinos e indonésios e todos falam inglês. Tivemos uma viagem incrível no oceano. As travessias oceânicas parecem impopulares. Navegamos com apenas 31 passageiros e 110 funcionários. Em geral, Le Lyrial é um bom navio, sem cassino e sem adolescentes travessos.