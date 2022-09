Entrevista de Totti Elari-Blasi ao Corriere: “Eu não a traí primeiro”

O ex-capitão de Roma em longa entrevista ao Corriere della Sera fala sobre cartas expostas, suposto namoro, percevejos, GPS e investigadores, e também conta como nasceu a história com Noemi Bocchi: “Saí da depressão graças a ela”

Finalmente, Francesco Totti falou. Mesmo que a conversa de “The End” possa não ser verdade, porque depois da entrevista muito difícil com o ex-capitão de Roma no “Corriere della Sera”, sobre sua separação de Ilari Blasi, parece difícil imaginar que as coisas possam terminar aqui . Totti diz que não vai falar mais, mas suas palavras estão destinadas a causar uma grande comoção e, portanto, será preciso ver se a ex-mulher vai responder agora. Talvez na sala de Verissimo, com sua amiga Silvia Tovanen, onde na primavera passada ela negou tão vividamente a crise. Faz apenas alguns meses, e parece ser uma vida inteira, dado o relacionamento atual.

palavras de Totti – Francesco, em duas páginas da entrevista divulgada esta manhã, desce com força: “Não é verdade que fui o primeiro a trapacear. Li muitos boatos nas últimas semanas, alguns dos quais fizeram meus filhos sofrerem: agora é já tive muita dificuldade, primeiro porque parei de jogar. Depois veio a morte do meu pai de Covid. E quando precisei da minha esposa ela não estava lá. Mas também tenho defeitos, deveria ter prestado mais atenção sua.” Totti também definiu uma linha do tempo: “Em setembro do ano passado começaram a surgir rumores: Olha, Ilary tem outro. Na verdade, mais de um.” Ele então falou das mensagens descobertas no telefone de Ilary (“Algo como: vamos nos encontrar no hotel; não, isso é mais sábio do que eu”), sobre sua cabeleireira e amiga, Alicia Soledani, como testemunha e mediadora entre Blasey e seu suposto namoro (“Não me deixe dizer o nome dele.” Ele é uma pessoa completamente diferente de mim, pertence a um mundo muito distante de mim”), fala sobre bugs, GPS, detetives, e também conta como a história com Noemi Bocchi oficialmente deu à luz sua nova parceira: “Fiquei deprimida e saí graças a ela que é o oposto de Elari”. READ E 'morto James Michael Tyler (Gunther De Friends)

Em corte – Com a mãe de seus três filhos, Totti teme ir ao tribunal porque não há acordo sobre a separação e as relações são tão tensas, com tantos detalhes que nunca pareciam possíveis em um casal aparentemente coeso: “Ellary pegou meu conjunto de relógios, e aí também Alguns relógios Rolex são tão valiosos que ele esvaziou os cofres com o pai.” Durante a entrevista, divulgada nos últimos dias de Aldo Cazullo após os primeiros encontros com advogados que não deram em nada (“Só ela quer ficar em casa”), Totti repetidamente e repetidamente que ele quer proteger seus filhos, “as pessoas que eu amo mais do que a mim mesmo”. Para isso, conclui que espera “encontrar um acordo” sobre a vila europeia e tudo o mais. Depois desta entrevista, parece muito complicado.

11 de setembro de 2022 (alterado em 11 de setembro de 2022 | 09:12)

