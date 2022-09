Ferreiro na Grã-Bretanha

O governo vai punir 12 dias de luto Nacional, onde o caixão da rainha será levado para Londres e exibido no Westminster Hall para uma homenagem popular, como foi o caso de “Queen Mom” ​​20 anos atrás. O funeral de estado será realizado em Abadia de westminster No décimo segundo dia após a morte do governante. Desde 9 de setembro, as bandeiras da União Jack foram hasteadas a meio mastro em todo o país, com os sinos da Catedral dos Mortos de São Paulo. À tarde, será realizada uma cerimónia religiosa em memória de Isabel Em segundo lugar, na presença de funcionários do governo, políticos e outras autoridades. Eles estarão no Hyade Park em vez disso Dispare 96 barragens de canhão a ser lançado do Hyde Park. anúncio oficial de Carlos Amanhã é esperado em vez disso, com um juramento de fidelidade aos parlamentares em suas mãos. Enquanto para a coroação oficial, os tempos serão mais longos: em poucos meses, após a fase de luto.