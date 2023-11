Calendário Pirelli 2024, Naomi Campbell também é a heroína das fotos do Príncipe Gyasi – Corriere.it

Há também um retrato do jovem Príncipe Gyasi, uma miniatura do fotógrafo, interpretado pelo jovem modelo Abul Faid Yusuf. Contra um fundo turquesa brilhante, Youssef é mostrado brincando com versões em miniatura de alguns dos objetos que encontramos nas páginas do calendário. No seu percurso como artista visual, Gyasi recorre a uma série de memórias e experiências da sua infância no Gana: desde os dias que passou com o seu avô musical, ao trabalho como assistente de fotógrafo nos mercados de Accra, à frequência em estúdios de gravação, estações de televisão e rádio com seus pais e músicos gospel. O Príncipe Gyasi não estudou fotografia, mas sim arte na forma de desenho, pintura, escultura e gravura. Ele passou seu tempo usando seu primeiro programa de desenho em seu computador e procurando maneiras inovadoras de criar por meio de programas gráficos. Seu objetivo era construir um estilo que as pessoas pudessem reconhecer instantaneamente. “Criei uma ponte entre o desenho e a fotografia”, disse ele. Satisfazer quem gosta de fotografia, mas também quem gosta de desenhar; Então estou criando uma nova ponte que chamo não apenas de fotografias, mas de obras de arte.