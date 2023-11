(Adenchronos) – BARCELONA, Espanha, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ – Orixá | A Openbravo e o seu parceiro Precognis anunciaram hoje a implementação da sua solução para as lojas Miniso em Espanha, uma rede retalhista de produtos para o lar, acessórios, decoração, cosméticos, tecnologia e muito mais, com presença em mais de 100 países e mais de 6.000 lojas. . 33 lojas na Península Ibérica já utilizam Orixá | abrabravo. A Miniso, com o seu modelo único de preços baixos e uma relação qualidade-preço excepcional, abriu mais de 6.000 lojas em mais de 100 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. , desde a sua criação em 2013. Para apoiar o crescimento esperado do negócio na Península Ibérica e assim continuar a oferecer os melhores produtos aos melhores preços, a Miniso necessitava de modernizar os seus sistemas de gestão, dotando a empresa de novas ferramentas para aumentar a sua flexibilidade e controlo. . De operações. A solução implementada pela Precognis combina a solução das Lojas Orixá | Integrado com o ERP Sage 200, o Openbravo fornece à Miniso uma gestão unificada e em tempo real de todas as suas operações, desde as vendas à contabilidade, incluindo visibilidade detalhada das vendas e do inventário em todas as suas lojas. Flexibilidade Orixá | O Openbravo, em particular, permitiu à Miniso ganhar maior flexibilidade para agilizar o processo de novas aberturas, com 20 novas lojas este ano. Além disso, o mecanismo de débito Orixá | A Openbravo proporciona à Miniso maior flexibilidade na definição e implementação de todas as suas promoções e na melhoria da experiência geral de compra dos seus clientes. O projeto também incluiu a implementação de funcionalidades de conformidade legal e fiscal em Espanha, como a integração do Orisha | Openbravo com o sistema TicketBAI, ligado à presença de lojas Miniso nas regiões de Navarra e País Basco. Outras possibilidades já esperadas no desenvolvimento da solução incluem a integração com o TaxFree para reembolso de IVA a turistas nas lojas ou a integração com um sistema de contagem de pessoas. “Implementar o Orisha | Openbravo nas nossas lojas representa um passo importante na modernização da nossa experiência de compra para clientes e colaboradores, ao mesmo tempo que nos prepara para o crescimento esperado nos próximos anos”, explicou Ana Rivera, Diretora Geral da Miniso Espanha. “Estamos muito satisfeitos por poder ajudar o nosso parceiro Precognis Miniso nesta nova fase, preparando-se para abordar os seus objetivos de negócio de forma mais eficiente, com um foco claro no cliente e melhorando a experiência de compra, tudo suportado pela capacidade de operar em de forma mais ágil”, explicou Mar Fierro, Diretor de Vendas para o Sul da Europa e América Latina da Orisha | abrabravo. Sobre a Miniso Fundada em 2013 pelo empresário Sr. Ye Guofu, a Miniso é uma empresa que oferece produtos de consumo inteligentes e inovadores, todos com design e qualidade a preços muito competitivos. A empresa está associada a valores de vida como simplicidade e facilidade, ao mesmo tempo que fornece produtos de alta qualidade. A empresa possui atualmente mais de 6.000 lojas em todo o mundo e está presente em mais de 100 países. A Miniso revolucionou o mercado com uma nova tendência de lojas que se popularizaram e combinam elementos de lifestyle com produtos de lazer. A empresa oferece produtos de alto design e qualidade a preços muito competitivos, muitos dos quais ganharam prêmios globais, em 11 categorias e nas licenças mais procuradas como Sanrio, Minions, Disney, Disney Princesses, We Are Bears ou Toy Story; Além disso, muitas de suas linhas respondem à estética “kawaii” que vem ganhando popularidade entre as novas gerações. Para saber mais, visite minisoitalia.it. Sobre Orixá | Openbravo é alimentado pela plataforma SaaS modular e de alto desempenho na nuvem, Orisha | A Openbravo, como parte do Grupo Orisha, permite que as redes varejistas acelerem suas estratégias de comércio unificado, proporcionem excelentes experiências de compra a clientes e funcionários e aumentem a agilidade e a inovação em suas operações. Com clientes internacionais como BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys ‘R’ Us Iberia e Zôdio, e presente em mais de 50 países, a Orisha | Hoje o Openbravo é utilizado por mais de 10.000 utilizadores de back-office e em mais de 40.000 pontos de contacto de retalho, como terminais de vendas fixos e móveis, terminais de autoatendimento, quiosques e outros, e gere um total de mais de 20.000 milhões de euros anuais em vendas. transações. Para saber mais, visite openbravo.com e orisha.com/en. Xavier Lugares – Diretor de Marketing [email protected]+34 607 676 568 Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpgLogotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2288855/MINISO_Logo.jpg

