O Papa em Portugal: Aos jovens universitários: “Vivemos na III Guerra Mundial dilacerados, mas não em agonia” / Artigos em destaque / The Weekly Newspaper / OpenMagazine / Media

Assim, ao reunir-se com jovens estudantes universitários da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o Papa explicou-lhes o alcance global do termo “peregrino”. “Desconfiamos de fórmulas prontas, que são um labirinto, de respostas que parecem estar à mão e que escaparam da manga como cartas de baralho fraudadas”, o apelo: “Desconfiamos daquelas propostas que parecem dar tudo sem pedir nada.” “Procurar e correr riscos”: estas são, para Francisco, as ações dos peregrinos. “Estar insatisfeito é ser homem”, citou Pessoa: “Não devemos ter medo de ficar ansiosos, de pensar que o que fazemos não é suficiente. A insatisfação, neste sentido e na medida certa, é um bom antídoto contra o pressuposto da auto-suficiência e do narcisismo. A incompletude é o que caracteriza a nossa condição de buscadores e peregrinos, porque, como diz Jesus: “Estamos no mundo, mas não somos do mundo”. -off sem o qual não há vôo. “Não nos preocupemos se nos encontrarmos sedentos por dentro, inquietos, incompletos, ansiando por sentido e por futuro, com saudades do futuro!”, exclamou o Papa: “Não estamos doentes, mas vivos! trocar a estrada por qualquer ponto de recuperação.” , desde que nos dê a ilusão de conforto; quando substituímos rostos por telas, o real pelo virtual; quando, em vez de perguntas que rasgam o olhar, preferimos o fácil, entorpecente respostas.” “Procurar e arriscar”, o duplo imperativo dos jovens: “Nesta conjuntura histórica, os desafios são enormes e os gemidos são dolorosos. Assistimos a uma Terceira Guerra Mundial destroçada, mas aceitamos o risco de acreditar que não somos .” Em agonia, mas no nascimento. Não no final, mas no início de um grande espetáculo. Sejam campeões de novas coreografias que colocam as pessoas no centro e sejam os coreógrafos da vida. Se as sementes se preservassem, o seu poder gerador seria completamente perdido e estaríamos condenados à fome; Se o inverno se mantiver, não será de admirar que haja primavera. Tenha a coragem de substituir os medos pelos sonhos: não gestores de medos, mas pioneiros de sonhos!