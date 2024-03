Perla Fatero vence e Beatrice Luzzi fica em segundo lugar

Perla Fatero ganhou o Big Brother. A décima sétima edição dos “Programas Pai da Realidade” coroou sua rainha às duas da manhã entre os dias 25 e 26 de março de 2024, no encerramento da sessão. Direto infinito. Permite que o concorrente se destaque com 55% das preferências de transmissão de TVSuperou em 10 pontos a concorrente Beatrice Luzzi, que parou em 45%. No momento do anúncio em estúdio, Fatero explodiu Lágrimas de alegria Dizendo: “Obrigado, saúdo a todos e ainda não consigo acreditar!”

“Dois guerreiros, duas mulheres que conheci Respondendo aos desafios da vida», estas são as palavras utilizadas pela comentadora Cesara Bonamisi para o primeiro e segundo lugares. Em vez disso, o apresentador Alfonso Signorini elogiou o show Uma massa de votos O que alcançou ambos: “Mostrar todo o carinho que o público tem por você e pelo programa”. A terceira foi a Chef Rosie Cpequeno, Quarto, Simona Tagli. Perla Fatero nasceu em Angre, província de Salerno, em 28 de dezembro de 1997 e tem 26 anos. Quando chegou a hora de apagar as luzes da casa Cinecittà, a vencedora olhou em volta com entusiasmo, lembrando de todas as emoções que havia vivido. Incluindo Aproximando-se do ex-namorado Mirko Brunetti.

Prodígio de Varys, a única ‘arte’ em que ele se destaca é o arremesso de gol: Classificação 4 O modelo de Federico é tudo o que um Big Brother deveria ser: Classificação 8 Beatrice Luzzi, a rainha que nunca perdeu a coroa: Vote 10 Garibaldi “cata-vento primitivo”, insignificante e sem caráter: classificação 3+ Anita, a criança mal-humorada e mimada, tem mais 'fãs' do que seu próprio coração: Classificação: 3 Fiordaliso e Mugeni, dois faróis à noite: classificação 8,5 READ Nova plataforma de streaming gratuito para Samsung Smart TV De Giselda a Vittorio, aquelas coisas que dispensaríamos com prazer: Classificação: 5 Perla, Mirko e Greta Este triângulo era uma câmara de gás: Classificação 3-

O casal participou da última edição da “Ilha da Tentação” e estava Saída separada: Ele largou a companheira após cinco anos de relacionamento, e saiu do programa com ela A glamorosa Greta Rossetti. Os três participantes viveram dentro dos muros do “Pai da Realidade Televisiva”. triângulo O que trouxe sorte para Perla Fatero, assim como as intermináveis ​​comparações entre nós e Mirko. No final, como muitos fãs esperavam, os dois voltaram a ficar juntos.