Você se lembra de Igor Nori, o tenor de Vicenza? Isso é o que ele conseguiu fazer

De Vicenza com raiva, Igor Nuri acendeu os fogões do Masterchef Itália. Mas o que aconteceu hoje depois do judiciário?

Existem personagens e competidores que sempre ficarão no coração dos telespectadores, especialmente em um programa como Masterchef ItáliaOs personagens de seus participantes fizeram onze temporadas de pura diversão, grande televisão e histórias que ficarão para sempre na memória dos fãs. Com certeza foi um desses Igor Nori contente Vicenza Que na décima versão do programa se destacou entre as demais e apesar de seu cancelamento permaneceu no coração de todos.

Seu sorriso gentil, paixão pela culinária e música e sua criatividade cativaram o público desde sua primeira aparição na tela. Mesmo que ele não consiga convencer os juízes Bruno Barbieri, Antonino Canavaccolo e Giorgio Locatelli Todo o caminho e o suficiente para conquistar o 10º título de Mestre italiano, dificilmente será esquecido por quem o viu. Mas como foi sua vida depois do programa?

Masterchef Itália: O que aconteceu com Igor Nouri?

nasceu em VicenzaNascido em 1978 Igor Nori Ele tinha uma paixão desenfreada por cozinhar e comida, que começou quando ele era jovem. Seu sonho de estar em uma cozinha maravilhosa foi parcialmente realizado e ele conseguiu conquistar escolhas Masterchef Itália E chegar a um bom ponto na corrida. Cozinhar andava de mãos dadas com outra grande paixão: a música! Sim, porque Igor também é um arquivo contente é um Gerente de corocarreira que também lhe permitiu conhecer sua atual parceira Federica.você

Uma vida cheia de paixão Música E boa comida que levou a ser talento na cozinha. Os jurados entenderam isso e quiseram recebê-lo de braços abertos na cozinha do concurso de culinária mais famoso de todos os tempos. Mas o que acontecerá com sua carreira após sua exclusão? Você prefere se dedicar inteiramente à música ou fica atrás do fogão?

Definitivamente não pode desistir de cozinhar! Depois de sair da cozinha do Masterchef, aliás, Igor continuou Cooperação com o Ansar subordinar Comida E o mundo culinário em geral, por exemplo Kiara Massey. É claro em seus perfis sociais que ele não pretende parar de cozinhar adequadamente e que desenvolve todas as belas emoções que o acompanharam ao longo de sua vida.