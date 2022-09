“Tive um tumor na garganta, fiz meses de quimioterapia”

(Adnkronos) – Ele fez “meses de quimioterapia e radiação, para tratar um tumor na garganta”. Daniel Bussari conta através de um longo post no Instagram a doença que ele teve que lutar nos últimos meses. “A primeira segunda-feira de setembro é o dia em que muitos recomeçam seus negócios. Tarot: “O Enforcado” , porque representa perfeitamente o estado em que me encontrava. Ele apareceu-me num sonho numa noite de primavera, enquanto eu tentava compreender o sofrimento físico que estava a passar durante os meses de quimioterapia e radiação para câncer de garganta.”

“Estou vivo e posso lhe contar – ele escreve novamente – na impossibilidade de escapar da dor, tive que aceitá-la. Pendurado pelo fio do destino, mas com plena fé na ciência médica, passei pela tempestade . E enquanto os médicos tratavam meu corpo, tentei curar minha alma Aplicando os ensinamentos ditados por todos os livros que lia, textos espirituais e meditações. E minha busca interior tinha que encontrar sentido no que estava acontecendo comigo. ”

“O enforcado é aquele que se esvazia para se tornar um recipiente de poderes luminosos. Para mim, esta doença representou uma forma inicial muito poderosa, obrigando-me a desmantelar meu ego, quebrando todas as certezas, permitindo-me rever a escala de valores: O que são as verdadeiras prioridades?A primeira é o amor’, leia o post novamente.

“O amor que recebi da minha família e de pessoas queridas para mim. Ajuda, presença e sacrifício para aqueles que estavam perto de mim – confirma o vencedor da segunda edição do Big Brother Vip – e depois o próprio amor pela vida. Diante do medo da morte tudo se torna mais vivo. Às vezes você tem que passar pela dor para entender a felicidade. Agora eu sei muito bem.

“Gostaria de agradecer aos médicos e funcionários do Hospital San Raffaele, em Milão, e à minha família e amigos que estiveram tão pacientemente ao meu lado todos esses meses, dando-me força para enfrentar esta batalha – e conclui – poderei conhecer todos vocês, porque acredito que compartilhar a história dá conforto a quem está passando por momentos sensíveis como os meus, e ao mesmo tempo me ajuda a relaxar e a dar espaço para uma nova vida. Obrigado a todos por o carinho”.