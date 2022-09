Bitter Earth, avançando de 12 a 16 de setembro de 2022

Hunkar obriga Sermin a pedir desculpas a Gulten: não foi ela quem roubou as joias. Willy é convocado na presença do cego Akef. Hanker gostaria de levar Sunny ao ginecologista, mas ela – que mentiu sobre sua gravidez – é forçada a fingir que estava errada. Yilmaz, no aniversário de Zuleha, está se afogando em lembranças tristes enquanto comemora com Demir, que lhe dá um carro vermelho.

Quando Demir é eleito chefe da Câmara da Indústria, não sem suspeita de fraude, Fakili pede ao filho que não desanime e lute pela vitória final. No hospital, Sabahattin descobre que Gavur foi pego tentando sufocar Yilmaz com um travesseiro e o confronta imaginando Demir como o instigador. As consequências são óbvias: Demir expulsa Gafur e Sani e os expulsa da propriedade. Mas os dois, com algumas economias, tentam aproveitar esse tempo livre como se fossem férias. Gaffur corrompe Sunny e transmite seu desejo de abrir seu próprio negócio.

Earth Spoiler Bitter: Zuleiha diz a Sermin que quer fugir com o filho

Yilmaz enfrenta uma derrota política contra Demir, que foi eleito presidente da Câmara da Indústria por um voto. Enquanto isso, na vila, Hunkar avisa Sermin da morte de Veli. Zuleiha nota o desespero de Sermin, que foi obrigado a revelar a ela que estava tendo um caso com o homem, mas foi enganada. Gafur e Sunny estão em apuros depois de perderem todo o seu dinheiro em um batedor de carteiras. Eles terão que se refugiar na casa de Sona, tia de Ghafoor. No entanto, Sani não aguenta mais a situação e dá um ultimato ao marido: se ela não conseguir convencer a família do Iêmen a devolvê-los para morar na vila, ela o deixará. Isso fará com que Javor aja desesperadamente, até mesmo ameaçando Hunkar.

Enquanto Zleiha e Sermin dirigiam, o carro quebrou e Yilmaz consertou. Sermin contará os fatos a Hunkar e os modificará de tal forma que ela suspeite da lealdade de Zuleiha a Demir. Zuleiha não aguenta mais o comportamento do marido, que a considera uma coisa simples de se exibir. Jafur e Sani voltam ao palácio, mas, por enquanto, Demir não sabe. No entanto, Zuleiha sabe que Gulten não enviou suas cartas para Yilmaz quando ela estava na prisão, então ele a rejeita como amiga.

Yilmaz está planejando uma viagem de negócios para Istambul, e Zliha diz a Sermin que quer fugir com o filho para Istambul. Sermin imediatamente conta para Demir, que corre com Hunkar para o aeroporto e lá eles veem Yilmaz no avião. Zéliha, porém, não está lá. Ele está na casa de Nihal e Cengo. Sua fuga imaginária é apenas uma maneira de testar o quanto sua família confia nela. Fakeli participa de um jantar de angariação de fundos para a Associação Henker, onde um travesseiro bordado à mão desenhado por Zuleha é leiloado. Surpreendentemente, Yilmaz faz uma grande oferta financeira para ganhá-lo.