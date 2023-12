Murad Dekir, você se lembra do chef do filme “It’s Always Midday”? Hoje está reduzido assim | Ninguém sabe a verdade

O que aconteceu ao chef de origem marroquina, Mourad Al-Dakir, a partir do meio-dia? Ele não é visto há algum tempo e é isso que ele está fazendo hoje.

para É sempre meio-dia Durante os anos Antonella Clerici Fomos apresentados a muitos chefs, chefs e afins, tanto como participantes regulares quanto como convidados.

O programa provou ser um digno sucessor do seu antecessor Teste de cozimentoAs mudanças feitas entusiasmaram os espectadores que acharam o programa divertido, culinária e bate-papo.

Recolher brinquedos em casa também foi uma ideia vencedora. Envolver o público em casa, como se fazia antes, com antigos espetáculos familiares, é a ideia que oferece algo diferente, com um sabor um pouco antigo. Exatamente como o “anúncio” que a senhoria fez.

Assim como adoramos o toque exótico que o chef deu Murad Al-Dakir, dono de um restaurante de origem marroquina, trouxe algumas receitas típicas da sua terra há alguns anos. Você lembra dela? Vamos descobrir o que aconteceu com ele.

É sempre meio-dia: o que aconteceu com Murad El-Dekir

Muitos rostos todos no tribunal Antonella Clericialguns foram escolhidos pessoalmente e desejados Visão de trabalho, amigo do sócio da senhoria. Afinal, ele disse Blogue de TV sobre: “Sempre me cerco de pessoas positivas e quero que haja um ambiente bom e sem conflitos. Quanto ao resto, nunca estabeleço expectativas para mim mesmo. Quase sempre, quando começo com a única ideia de fazer as coisas bem e dentro dos padrões, os resultados não faltam.

Na verdade, não faltaram eles. É inútil fazer uma comparação com o programa que ele dirigiu durante quase vinte anos. Ele admite: “Estou um pouco cansado da competição entre chefs. Chef Test sempre será meu programa, adoro. Tem sido minha vida e meu grande sucesso e tudo começou a partir daí. Jamais negarei o formato que me deu tudo, aliás, falo muitas vezes, é sempre meio-dia, “é outra coisa, outro mundo”.

O que ele faz para viver hoje?

Outro mundo que inclui todos os alimentos. Tão maravilhosos Texugo Sugerido por Murad Al-Dakir O dono de um restaurante de origem marroquina o descobriu literalmente Lorenzo Biagiarelli, Convidado regular do programa. As panquecas marroquinas, uma espécie de panqueca, foram uma oportunidade de conhecer esse menino que veio de longe com um sonho no peito. Mas faz muito tempo que não o vemos na TV. Onde você estava?

hoje Pretende Ele alcançou esse sonho graças à publicidade feita por seu amigo Biagiarelli É transmissão Clero Ele é o dono e sua esposa Hannay, Restaurante marroquino em Milão: La maison touareg.