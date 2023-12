Apostas de futebol, eliminatórias europeias de sub-19: verifique a Suíça para a Itália, os favoritos da Azzurrini a 1,53 no BetFlag

Hoje, os filhos de Koradi estão em campo na Suécia

A qualificação para o Europeu de futebol também está no horizonte dos Sub-19, convocados para defender o título continental conquistado em julho, em Malta, frente a Portugal. Uma taça que a seleção italiana conquistou apenas uma vez, no Liechtenstein, em 2003, quando derrotou Portugal por 2-0 na final, graças aos golos de Della Rocca e Pazzini. Depois perdeu duas finais na Alemanha, em 2016, contra a França, e em 2018, na Finlândia, contra Portugal.

Liderados pelo novo selecionador Bernardo Corradi, que substituiu Alberto Pollini, os sub-19 da Itália estão atualmente na Suécia na primeira fase da fase de qualificação que abrirá as portas para a fase de Elite. Estão incluídos no Grupo D com o Liechtenstein, que já enfrentou na última quarta-feira e foi derrotado pelo contundente placar de 7 a 0, hoje dia 18 de novembro desafiará a Suíça à uma da tarde e o anfitrião na próxima terça às seis horas. relógio da noite. Passarão os grupos, juntamente com os melhores terços. Portugal será adicionado às 27 seleções apuradas, já na Ronda de Elite como primeiro no ranking europeu. A Irlanda do Norte, país anfitrião, já se classificou de direito para a fase final marcada para 15 a 28 de julho.

O jogo de hoje talvez tenha sido decisivo para ambas as seleções, já que a seleção suíça venceu a primeira partida sobre a Suécia com o placar de 2 a 1, dividindo assim o primeiro lugar na classificação com a Itália. Os jogadores convocados por Corradi são quase todos novos, nascidos em 2005 e 2006. Apenas Fabio Christian Ciardia (Borussia Mönchengladbach) e Luca Lipani (Sassuolo) são veteranos da vitoriosa campanha maltesa. Para a próxima partida, a Itália deverá propor os onze que impressionaram contra o Liechtenstein, com Lorenzo Angeli, da Juventus, de 18 anos, sob vigilância especial, depois de marcar três gols na última quarta-feira.

Estes são os jogadores convocados para a seleção sueca e que estão prontos para a partida contra a Suíça:

Goleiros – Federico Magro (Lácio), Renato Bellucci Marin (Roma).

Defensores – Wisdom Ami (Bolonha), Davide Bartisaghi (Milão), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milão), Marco Balestra (Atalanta).

Meio-campistas – Aaron Cimaglicella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ribbani (Juventus), Marco Romano (Gênova), Kevin Zeroli (Milan).

atacantes – Lorenzo Angeli (Juventus), Alvadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Buffondi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).

A Itália é a preferida pelos analistas de apostas da BetFlag que Eles são o banco O fundo 1 está em 1,53, fora de X em 4,15 e com 2 em 4,90. Entre os resultados exatos, 1 a 0 é multiplicado por 7,40, 7,10 por 2 a 0 e 3 a 0 por 10,00, mas 1 a 2 é dado às 13,70 e 0 a 1 às 14,70.