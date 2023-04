Belen Covid, o apresentador ausente do Le Iene, tem: “Você pode dizer vaffa***lo?”

Nestes casos pode-se dizer Caramba *****? Você escreve diretamente belin rodriguez em uma história Instagram Ele se mostra no carro com a máscara. O motivo de toda essa raiva? o Doença do coronavírus. A dançarina tinha acabado de chegar aos estúdios hienas Quando, depois de lavar e maquiar, limpei como de costume e testei positivo. Voila, a história dos seguidores começa imediatamente.









Esta noite, como de costume, le Iene, apresentado por Belen, é transmitido. E isso depois de cruzar o limiar mediaset Que Pelin descobriu o crime. Nas histórias das primeiras horas, a dançarina mostra-se no processo de preparação: primeiro o xampu, depois a maquiagem. Mas, a certa altura, eis a história que os seguidores não queriam ver: Belen está tensa e de máscara. Alguns momentos depois, ela postou uma história de sua leal maquiadora, Christina, que escreveu: “Acabamos de descobrir que ela tinha Covid, imediatamente colocamos uma máscara nela e começamos a esperar que não a tivéssemos nesse meio tempo. ” e ao fundo Belen está preocupada e desesperada. “Suja!” O maquiador continua ironicamente enquanto Belen sai para ir para casa e sai do Canale 5 para passar a noite.









Segunda-feira de Páscoa





É possível que Belen tenha contraído COVID no fim de semana da Páscoa? Ele definitivamente está na família, como evidenciado pelas postagens que ele fez repetidamente nos últimos dias. Ela era a dançarina dela em Nápoles Stephen DiMartino, para comemorar o aniversário de Santiago. Seus pais e alguns amigos de Santi também estavam presentes. Não há certeza de que a Argentina contraia Covid deste jogo fora de casa, e a verdade é que os torcedores lamentam não vê-la no comando do programa. Teremos que esperar até a próxima semana.











Última atualização: terça-feira, 11 de abril de 2023, às 22h45



