O aniversário de 60 anos de Eva Kant contado por Mario Jompoli

Eva Kant desenhado por Giuseppe Palumbo

Normalmente a idade de uma mulher não é contada, mas quando você é tão famoso que não consegue esconder o ano de nascimento e nunca pode tirar a idade, é tudo um detalhe… mas vira uma ocasião para comemorar Eva Kanta rainha dos quadrinhos não só italiano, uma das criações mais interessantes da nona arte (não concebida acidentalmente por uma mulher: Angela Giussani, cuja irmã Luciana imediatamente se envolveu).

Sempre se falou da narrativa de Eva e até de sua modernidade estética desde o seu surgimento, aliás nas décadas com os “pequenos passos” da série em paralelo com a sociedade italiana, foi aumentando até… imagino que seja fascinante mas também longe de ser fácil de gerenciar.

Na verdade, não é simples, mas parece uma comédia diabolik é que ele tem tantos tons de personalidade que no final sempre damos um jeito de fazer uma história interessante a partir disso. Tecnicamente, nos sentimos difíceis, porque toda essa tecnologia que nos permeia, de celulares que hoje são computadores mais potentes do que aquele que levou o homem à lua, coloca problemas narrativos.

Os computadores estão obviamente no mundo de Diabolik hoje, mas estão um pouco mais distantes no sentido de que – exceto a feliz exceção de Martin Meester – você não pode ter um personagem que passa seu tempo na frente de uma tela, ele parece um velho senil assistindo a uma série de TV, para entender a exigência de Eva de dizer a ele que viu na Internet que esse conde está prestes a fazer uma exposição de suas joias para que Diabolik e seu cúmplice pensem em roubá-las, mas usar um computador nunca é muito “formal”, senão fica chato. Diabolik é material, mesmo todos os seus truques de Jaguar sempre foram um pouco bricoleur e um pouco mais, então você sempre tem que ter cuidado e Eva compartilha tudo isso.

Então, no mundo do entretenimento de hoje, a força de caráter ajuda em vez de criar problemas?

Ah sim, justamente por ela já ter nascido mais moderna e moderna que a maioria das heroínas da época, desse ponto de vista isso não é um problema, se é que é, o problema não é ficar particularmente “fanática”, mas sim o oposto. , que não dá a impressão de que você é “politicamente correto” a qualquer custo e assim se torna um chato, ou, se preferir, um “Talibã”.

Devemos sempre levar em conta o fato de que os tempos mudaram e mudarão novamente, mas ao mesmo tempo você deve aproveitar para ser … “bem nascido”, porque as irmãs Giussani criaram uma personalidade que não se contradiz no momento em que se torna uma personalidade, digamos “feminista”, mesmo que não seja o termo certo, mas dá a ideia.

Entre outras coisas, ela sempre foi uma personagem que as mulheres gostam…

Sim, absolutamente: os homens são fascinados mas um pouco receosos, como sempre perante as mulheres fortes e aventureiras, enquanto as mulheres – salvo alguma nostalgia do “velho” Diabolik – valorizam acima de tudo o tipo de relação humana entre dois, que é o fato de serem duas pessoas como podemos ou gostaríamos de ser, obviamente limitadas a um relacionamento pessoal.

O fato de serem criminosos torna-se secundário diante do que é o equilíbrio de um casal, a complementaridade, o respeito mútuo, até as desavenças periódicas, e o fato de que às vezes há atritos… inclusive o clássico “Você trabalha tanto que não temos hora de sair de férias” reclamação, que qualquer pessoa que faz um trabalho criativo experimentou em primeira mão! (Ele ri)

Assim como eram pessoas reais… Basicamente, o melhor elogio.

para ter certeza! É também o que te permite inventar novas histórias todos os meses, porque tens atrás de ti uma situação como a que vives na realidade dos factos fluidos, e não tens um super-herói enfiado num papel, o facto de haver sempre – ou quase: alguns números não tão petrificados – não é a invenção de uma farsa ou Hit or run a limit, pelo contrário, é o que permite gerir situações “normais” e ao mesmo tempo criar contextos mais originais.

Sabemos disso – como para outras histórias em quadrinhos até os anos 1980 – da imagem um pouco de Grace Kelly e um pouco de Kim Novak, para facilitar o reconhecimento de rostos para leitores e (sobretudo) artistas na era pré-Internet desde Gino Marchesi que primeiro a concebeu, Eva seguiu um caminho independente … Quem pode representá-la hoje, além de Myriam Lyon, que é uma das coisas mais bem-sucedidas nos novos filmes?

Sim, também funciona bem, mas a verdade é que cada designer dá a sua própria interpretação tanto de Diabolik como sobretudo de Eva, porque na realidade é difícil santificá-los, embora tenha a vantagem de que se acertares os olhos está tudo bem já resolveu Grosseiramente, enquanto no Eva você só precisa mexer em alguma coisa e ele não está mais…

Mas por outro lado, todos os grandes estilistas, a começar pelo recordista Enzo Faciolo, nem sempre têm a cara de Eva condizente com o próprio modelo, é inevitável: o que salva é o nó, que foi a grande ideia de Giussanis e como sempre digo nesse Tempo não tem senão patinhos de vovó!

Começaram as iniciativas editoriais do primeiro aniversário da edição de março da série regular…

Bom, Em nome de Kantz Ela comemora o aniversário real de Eva e se dedica ao retorno da família Kant do passado…

Pronunciado como um filósofo, a quem Angela Giussani dedicou sua dissertação!

Sim, alguns ainda caem no E de fala inglesa de vez em quando, mas é claro que é pronunciado com um A. (risos)

E então, o que mais você pode esperar?

Em maio, a história será reimpressa em uma edição “uma cor”. Eva Kant – Quando Diabolik Não Estava Lá (2002) ilustrado por Giuseppe Palumbo com introdução e epílogo de Emmanuel Barison sobre textos de Tito Farassi e Sandron Daziri, mas também antes disso o grande diabolik (Com editoriais inéditos e 4 contos bônus) Você vai piscar para o passado de Eva, que em um país africano terá mais uma vez que salvar o marido de uma sentença de morte…

No sábado, 4 de março, vimos Eva no aeroporto de Bresso…

Ela se jogou no carro antigo do Aero Club Milano para abrir uma conferência onde Angela Giussani havia obtido sua licença de piloto e iria voar em 1957. Ela também pôde admirar o Isetta dos anos 1950, construído nos hangares de Iso Rivolta di Bresso, que ela acompanhou pelas ruas da cidade, com uma procissão de motocicletas antigas, até chegar e abrir a exposição a ela dedicada na Praça Cultural Don Gisani até domingo, 19 de março.

E o que você pode nos dizer sobre o terceiro filme, agora que saiu a notícia da distribuição nos EUA?

Em primeiro lugar, após seu lançamento na França, Espanha, Portugal, ex-Iugoslávia, Canadá, América Latina, Coréia do Sul e Taiwan, Beta Cinema assinou um acordo com Kino Lorber que finalmente levará a trilogia aos cinemas americanos.

depois diabolik (2021) e Diabolik: Ginko está na ofensiva! (2022) Este ano será uma vez Diabolik quem é você?Atualmente, ela está editando e ajustando trilhas sonoras e efeitos especiais. Pude ver a pré-edição e principalmente o flashback na Calábria com o jovem tradutor do Diabolik: muito legal.

Neste terceiro episódio, ainda será Monica Bellucci, porque decidimos reconstruir o “quarteto central” e, portanto, em comparação com a história original no papel, adicionamos parte da Altea.

como magnums? Eu tive um bom feedback do filme e do relançamento Anastatica com A Gazeta Esportiva?

o magnums Vai bem, e o mesmo vale para o colar Anastatica, que vamos estender até não. 150. Fechamos 2022 com aumento de leitores, relançamos o personagem e, sobretudo, não aconteceu o fenômeno típico de grandes momentos de visão, com um aumento de vendas que ocorre logo em seguida. Até as ferramentas podem ser usadas para ganhar novos fãs, por exemplo, neste verão, nossas cartas de baralho tiveram excelentes críticas, no entanto, isso é confirmado em versões posteriores.

Então, vamos dar uma olhada no futuro: depois de escrever mais de 300 tópicos e cuidar do rei do terror por mais de vinte anos, você ainda tem algum “capricho” ao qual gostaria de se entregar?

Bem, alguém poderia pensar que não há muito a dizer sobre o passado de Diabolik, mas tendo vivido uma vida aventureira, sempre há uma maneira de encontrar ideias para contar algo novo.

Talvez o espaço livre de Eva seja menor, mas é Ginko quem ainda tem curiosidades a serem descobertas… por exemplo, como ele passou de policial a inspetor, assim como sua figura paterna ainda precisa ser minuciosamente investigado. Há muitas ideias “em espera”, esperando que a mudança dê uma volta completa.

