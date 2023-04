Brooke falou baixinho para Douglas: “Esqueça o que você viu no Ano Novo!”

Vamos descobrir juntos Advances of Beautiful para o episódio de 9 de abril de 2023. O enredo dos episódios da série transmitida no Canale5 nos diz que Brooke persuadirá Douglas a manter um segredo na véspera de Ano Novo enquanto Grace quer que Paris esclareça o que é acontecendo com Zende.

em apostas para Lindo transmitido em 9 de abril de 2023em 13h45 sobre canal 5E EsperançasE espada E Ribeiro Eles vão decidir Ligue para casa de Douglas. o antecessor Alguns episódios revelam que a família Logan, com medo de que a criança – em um jantar com seu pai Ridge e Stevie – possa revelar o que viram na véspera de Ano Novo, Eles vão convencer Thomas para Leve o menino de volta para o chalé. Brock vai se beneficiar disso Para falar cara a cara com seu neto e para Peça a ele para manter o segredo para sempre. enquanto Grace vai interrogar Paris sobre O que realmente está acontecendo entre ela e Zendy E ele vai tentar persuadir a filha para não vá longe Pelo sobrinho de Eric. enquanto Diácono terá que outra vez Mantenha Sheila longe.

Sweet Peek: Hope pede a Thomas para trazer Douglas para casa

Hope e Liam salvam Brooke. Os meninos, agora que sabem o que realmente aconteceu na véspera de Ano Novo, Eles querem ajudar Logan para Mantenha isso em segredo E para ter certeza Ridge não sabe disso. Existe um embora Grande problema Entendimento: Douglas Ele acabou de ser trazido Para jantar na casa de Stevie E ele passa a noite com o pai e o avô. Brooke, Hope e Liam temem que o pequeno, divertido com o que aconteceu, possa ser Revelar a sua família para Ver a vovó beijando o Papai Noel. E realmente vai acontecer assim Mesmo que ninguém – pelo menos não agora – pesasse as palavras do menino. Antes que o irreparável aconteça, Espero que ele atenda o telefone E Ele vai chamar ThomasPeça-lhe – a pretexto de urgência – que Leve o filho para a cabana. O jovem Forrester a ouvia, mas não sem interrogações. também Ridge e Stevie Eles não vão entender o que está acontecendo e eles vão suspeitar.

Belas prévias: Brooke silencia Douglas

Thomas vai chegar no chalé Muito preocupado. Ele imediatamente perguntava se algo sério estava acontecendo, mas ninguém presente lhe dava uma explicação satisfatória. Forrester será Ele teve que sair da casa de Hope E Uma vez solitárioE Brock e Douglas vão conversar Sobre o que aconteceu na véspera de Ano Novo. O pequeno vai revelar à avó que disse que a viu beijando o Papai Noel, mas não disse quando isso aconteceu. Logan dará um suspiro de alívio e Ele pedirá ao pequeno para manter a boca fechada E nunca mais fale sobre essa história. Deveria ser um segredo entre eles, ninguém deveria saber disso.

Belos enredos e prévias: Grace investiga Paris e Zendaya

lá Noite romântica para Carter e Paris Ele era Grace o interrompeu. lá Descubra o médico que Sua filha e Zenday não estão mais em um relacionamento E temendo que isso possa realmente ser o fim, Ele vai querer uma explicação imediata. Buckingham terá que ir até a casa de sua mãe e dizer a ela que ela decidiu terminar com Forrester porque não está pronta para se comprometer com ele. Na verdade, ele vai admitir que quase recebeu uma proposta de casamento e foi resgatado, ao extremo. Grace tentará trazê-la de volta à sanidade Ele continuaria elogiando o sobrinho de Eric, mas sem muito sucesso. Enquanto isso, no Il Giardino, Sheila voltará para o ataque com Deacon. Carter ficará curioso para saber o que aconteceu na véspera de Ano Novo e por que ele não viu Sharpe, Brooke ou Hope desde então.

Vamos descobrir tudo progresso semanal para Jameel de 3 a 9 de abril de 2023

Lindo transmitido em canal 5E De segunda a domingo em 13h45.