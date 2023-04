Mudar-se para Portugal: porquê fazê-lo e conselhos

Porquê ir de férias a Portugal em 2023?

Já ouvimos mil vezes sobre Portugal: você quer ela praiase outras vezes a alguns dos conhecidos que nos fizeram férias Há muito tempo, ou talvez ele cidade da artecomo Porto e Lisboa. Isso pode acontecer em inúmeras ocasiões, assistindo jogos Liga dos Campeões ou leia um um romance.

que Portugal é um país com mil faces obrigado sabe livros de geografiacomeçando por estes dataeu arte Baseado em música. tanto quanto é país pequenoBrevemente, Ele tem muito a oferecere isso também se aplica a i turistas.

Nisso 2023Por várias razões Portugal Parecia o destino perfeito para nós férias. está agora em primaveramas também estará emverão quem se aproxima. Então vamos vê-los, essas razões Portugal é o próximo destino perfeito:

perto de portugal

Portugal não faz fronteira com a Itália, no entanto é muito perto: pode ser alcançado com o sol viagem de 2 horase isso é muito bem conectado.

Também diferente Companhias aéreas de baixo custo Eles têm voos de conexão direta Itália e Portugalcom uma ampla gama de dias, Horários e rotas.

preços portugueses

um de características Presidente Portugal tem preços razoáveisA curto, médio e longo prazo. Resumindo, viver em Portugal é barato, certamente menor do que na Itália. E Preços razoáveis É também o mais importante para nós quando chegamos ao país de férias: Bares, entretenimento, restaurantes e hotéis.

Inácio Pires / EyeEmGetty Images

beleza de portugal

Portugal tem um Tradições fortes, conhecidas e muito populares. lá músicapor exemplo, também CinemaEU’arteo cozinha E o vinho é uma das indústrias portuguesas conhecidas em todo o mundo. Aproveitar é muito fácil, seja Cidades como Lisboa E Porto do que em cidades pequenas.

surf oceânico em portugal

E então lá natureza. o Portugal Ele tem Praias tranquilas e abrigadasassim como os italianos, porém Também tem o Oceano Atlânticopara ele poder e magia. Por todo o país, esta magia pode ser sempre apreciada. Por exemplo Portugal é mundialmente famoso pelas suas competições de surf. Que é apenas um dos muitos exemplos de como fazer isso A natureza é divertida, acessível e incrível Também ótimo para fotografia.