É por isso que a esposa de Raymondo Todaro não dança há muito tempo: Francesca Tocca está ferida

Francesca Toca não dança há muito tempo. No desafio entre os mestres, a mulher de Raymondo Todaro dança com o marido: só agora se percebe porque a bailarina não dança há tanto tempo.

Houve um momento muito emocionante, que foi transmitido tanto para o estúdio quanto para o público em casa durante a noite de Amechi em 8 de abril. Era sobre dançar no meio Raimundo Todaro E Francisco toca. Momento ocorrido durante o desafio entre os mestres que, a partir de suas habilidades, optaram por atuar em uma série de peças perenes. Então Raymondo Todaro escolheu dançar com sua esposa.

O regresso de Francesca Tuca

A coreografia é baseada nas notas da música “La notte”, que foi cantada por Arisa. Francesca Toca e Raimundo Todaro completam esta canção que fez história no Festival de Sanremo, além de ser uma das mais belas canções de Arisa. Maria De Filippi, ao final do show, quis falar com Francesca Toca: “Eu queria te dizer publicamente que estou feliz em ver você dançando novamente. Você é sempre tão bom. Estou muito feliz.”

Lesão em outubro: pé quebrado

Só agora apareceu o motivo pelo qual a dançarina não dançava há tanto tempo. Francesca Tuca sofreu uma lesão grave em outubro passado. Interrupção muito longa devido a uma fratura grave no pé. O processo de reabilitação foi complexo e longo. Maria de Filippi queria apoiar publicamente Francesca Tocca. Grandes sentimentos também do marido de Francesca Toca, Raymondo Todaro. Foi um tempo bom.

Francesca Tocca não dança na noite de Amici e fofoca sobre suposta segunda gravidez

Mensagem de Raymondo Todaro

Raimondo Todaro compartilhou uma mensagem no Instagram logo após a apresentação. “Uma daquelas noites que você nunca vai esquecer”, disse ele.

Graças a @arisamusic, foi uma honra dançar ao som desta música incrível e sua voz animada me dá arrepios.

Obrigado a minha metade @francescatocca depois de tantos anos tivemos algumas horas da sala de treinamento propriamente dita e dividir o palco @amiciufficiale com vocês foi uma emoção indescritível.

Obrigado a todos pelo amor que vocês me mostram todos os dias

rumores de gravidez

A ausência de Francesca Tuca das cenas ao longo deste tempo tem sido acompanhada por alguns rumores de uma suposta gravidez. Aliás, os fãs do casal imaginaram que a ausência dele se devia a uma doce espera. De fato, muitos usuários do Twitter ficaram surpresos ao saber da lesão no pé que manteve a dançarina e esposa de Raimondo Todaro fora de ação por tanto tempo.