Conhecida empresa de serviços turísticos procura colaboradores para a época balnear

clube médico Uma empresa francesa de prestação de serviços turísticos, opera em várias partes do mundo, especialmente em lugares exóticos, e procura 250 profissionais para trabalhar em aldeias turísticas italianas e europeias.

posições abertas em Itália E em outros países europeus, como EspanhaE Grécia E Portugalalvejando 250 pessoas. Em particular, 40% das novas contratações serão no NEI Resorts localizados em balneários e no navio de cruzeiro Club Med 2, Enquanto os 60% restantes dos perfis especificados no estância de montanha Da rede hoteleira.

As vagas ocorrerão em hotelaria e restauração, puericultura, lazer, funções de vendas e suporte, serviços e locais de esportes e lazer, dividido por perfil e em particular: commis, demi-chefs, match chefs, pasteleiros, catering multidisciplinar, vendedores de vinhos e bebidas espirituosas; coordenadores de som, engenheiros de som, engenheiros de iluminação, engenheiros de som e luz, coordenadores de shows e coreógrafos; instrutores de vela, salva-vidas, instrutores de esqui aquático e instrutores de fitness; Graduados do Early Childhood CAP (Certificado de Treinamento Profissional), Educadores de Bebês, Enfermeiras de Cuidados Infantis e Animadores de Mini Clube; Médicos, esteticistas e massagistas.

Para alguns empregos é necessário um diploma e/ou grau, mas também existem funções onde é possível candidatar-se mesmo sem diploma. clube médico Vai dar oportunidade para quem vai trabalhar na área de arte e entretenimento ser parte de Academia de Artes Corporativaspara que o treinamento adequado possa ser realizado no resort.

Os interessados ​​podem visitar a seção de recrutamento no site oficial da empresa Trabalhe Conosco“.