Look do motorista por menos de 100 euros, só na Bershka para a Páscoa

Com a nova coleção da Bershka, você pode recriar o look biker perfeito sem gastar uma fortuna! Esses são os itens que não devem faltar.

lá moda bikecore Foi uma das tendências mais importantes Estimado para outono-inverno 2023 Parece que foi confirmado A tendência mais quente Também para esta primavera e porque não mostrar Visual perfeito para motociclistas Só para a Páscoa?

Por outro lado, o charme do visual biker cativa a todos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós sentimos a necessidade de vestir algo bonito Jaqueta biker, calça de couro, bota de cano alto E ostentar um Look super corajoso e sensual.

compensar Aparência mais moderna Você também pode usar uma única peça de roupa ou acessório no estilo motociclista e Misture com outras direções Por enquanto, mas para quem quiser recriar um look o mais parecido possível com o meu motoqueiros de verdadeVocê só precisa de alguns itens simples.

a Stud, top e jeans: Isso é tudo que você precisa e no novo Coleção Primavera da Bershkasão 3 peças assim, no estilo biker perfeito, para um look rock nas férias de Páscoa que também são baixo custo! Vamos ver o que eles são.

visual original do motorista

Roupa de dia ou de noite? Não importa se pensamos na aparência do motorista ideal, o importante é que ele esteja presente couro (ou couro sintético)então para o inevitável Unha super forte! É por isso Jaqueta biker com cinto de couro (Ref. 6707/644/800, preço 29,99 euros) certamente não pode faltar emarmário do motorista. Um pouco oversized, esta túnica, completa com fivelas e um cinto, pode ser usada perfeitamente sobre um top curto ou um espartilho.

No grupo existe um arquivo Cabedal em couro com detalhes em tiras (Ref. 0252/352/400, preço 25,99 euros) pode deixar todos os seus looks muito ousados. Você pode então continuar a linha de efeito couro com calças pretas, mas recomendamos quebrar o visual adicionando jeans, outro tecido perfeito para um look biker! perfeição é calça flare anos 90 (O preço é 29,99) em azul claro, e serão perfeitos para a sua adorável festa de Páscoa.

Moda motociclista contemporânea ou clássica?

Como dissemos, quem quiser Misture mais direçõesVocê também pode escolher uma dessas três peças de roupa e enriquecer sua roupa com ela Detalhes do estilo motociclista. o Jaqueta modelo de unhasÉ, de fato, um casaco que todo mundo deveria ter no guarda-roupa, e realmente é uma peça indispensável para qualquer ocasião. Deixe o visual mais ousado.

o parte superior do espartilho Vemos que está bem combinado com um arquivo calça cargo Ou uma saia de couro, em vez Jeans conservadores estilo anos 90 Também vemos bem recriar um arquivo visual hippie Junto com camisetas e blusas com estampas floraisvocê pode vestir uma unha É claro apenas para a melhor combinação Ambas as direções e seu perfeito Look biker com um toque romântico.