Bom dia mãe. Antevisões do último episódio da novela com Raul Bova

O sexto e último episódio da série “Good Morning Mom!” Programado para terça-feira, 26 de maio. O longa-metragem com Raul Bova, dirigido por Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e escrito por Elena Boccaccio com Lea Tavori e Leonardo Valenti, chega ao fim e o episódio final será o sexto. Vai ao ar como de costume na quarta-feira às 21h20 no Canale 5. Aqui está tudo que você precisa saber sobre o sexto e último episódio do romance.

Bom dia mãe, prévias do último episódio

Aqui estão as visualizações do último episódio de “Good Morning Mom!” A família Borghi terá que enfrentar um dos momentos mais complicados de suas vidas. Guido chegará ao confronto final mesmo com seus filhos. Você deve assumir a responsabilidade por suas posturas. O homem decidirá admitir a verdade sobre seu relacionamento com Maria e explicar tudo o que sente pela mulher. Entre outras novidades, o destino de Sole, já que a menina vai passar para os avós. Outra reviravolta no destino e investigação de Colaprico é contra Guido. Os elementos que combinam estão todos lá.

Palavras de Oscar Mattia Giugioli sobre o futuro

Entrevista da semana na Fanpage.it por Oscar Mattia Giugioli em “Buongiorno, mamma!” Jacobo joga. Ele revelou a possibilidade da segunda temporada: “Tudo o que pode ser visto, pode estar lá, mas não há certeza.” Ele é um dos rostos mais jovens e emocionantes do cinema italiano: “Graças à transmissão, mais está sendo produzido. A indústria do entretenimento não entrou em colapso, muito pelo contrário. Depois do Coronavirus, estou fazendo testes três vezes mais do que antes.” Sobre o clima do grupo: “Fizemos um vínculo com toda a equipe em geral, principalmente com o Giovanni Nasta que é o Greg na novela. Até com o Federico Cesari, que engravida a minha irmã na série. Até com o Raul Bova a relação era ótima. eles nos pediram para chegar a um fim e compreensão. “Isso foi alcançado no final.”