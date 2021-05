Ana González è é chefe dos canais infantis na Península Ibérica e na Itália, de acordo com a WarnerMedia

Anna Gonzalez Ele é o presidente dos Canais Infantis na Península Ibérica e na Itália Warner Media. Na nova posição, Gonzalez será responsável por todas as atividades de publicação de conteúdo, marcas e produtos originais e digitais da WarnerMedia Kids na Itália, Espanha e Portugal, e se reportará a Vanessa Brockmann, Kids EMEA Head da WarnerMedia.

Em 2001, Anna Gonzalez juntou-se à equipe de programação e aquisição da WarnerMedia e, em 2010, foi promovida ao cargo de Gerente Sênior de Aquisições para Canais Infantis na Espanha. Em 2013 foi nomeada Gestora de Conteúdo Infantil WarnerMedia Espanha e Portugal, sendo responsável por todas as atividades de publicação.

Vanessa Brockman disse: “Anna Gonzalez tem um profundo conhecimento do trabalho das crianças da WarnerMedia na Península Ibérica e na Itália. Seu trabalho em nossa empresa nos últimos 20 anos já foi de fundamental importância para nosso sucesso nesta região. Os famosos e nossa vida oferta ao consumidor – continuamos a oferecer o melhor entretenimento para crianças e famílias para crianças e suas famílias. “

Anna Gonzalez disse: “Estou honrada por receber esta grande responsabilidade na WarnerMedia e por liderar nossas marcas infantis de sucesso na Itália, Espanha e Portugal. Esses são mercados desafiadores, e temos uma longa experiência não apenas em transmissão de TV gratuita e canais pagos , mas também com um vídeo forte e estratégico em uma demanda que nos colocará em uma excelente posição para o futuro. Estou muito animado para trabalhar com uma equipe excepcional e em um mercado em constante evolução. ”

Na Itália, a WarnerMedia é a editora do Cartoon Network e Boomerang nos canais de TV paga Sky e dos canais de transmissão gratuita Boing, Boing Plus e Cartoonito, em uma joint venture com a RTI Mediaset. Disponível no Android (Google Play), iOS (Apple Store) e na Huawei App Gallery, os aplicativos Boing e Cartoonito gratuitos oferecem um grande catálogo de vídeos e episódios sob demanda, com conteúdo multilíngue e jogos.

Em sua nova função, Anna Gonzalez trabalhará em estreita colaboração com Marco Berardi, chefe de atividades comerciais infantis na Itália e na Península Ibérica da WarnerMedia, e CEO da Boing Spa.