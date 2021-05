Franco Patiato, a comovente memória do Travaglio na La7: “Era uma alma muito sensível, como aquelas flores que murcham ao tocar-se”.

“Franco Patiato era uma alma muito sensível, um pouco como aquelas flores que ao tocá-las se desintegram.. Então, eu me sinto tão tímido e com vergonha de falar coisas sobre ele. ”Assim, A. “Oito e meia” (La7), gerente Fato do dia a diaMarco TravallioTudo começa com uma homenagem influente a seu amigo Franco Patiato.

Em sua homenagem, ele leu alguns versos de sua música “vontade”Deixo os herdeiros com a neutralidade, a vontade de crescer e compreender, e o olhar feroz e indulgente para não ofender desnecessariamente. Deixo os exercícios respiratórios, Cristo nos Evangelhos fala da reencarnação. Deixo aos amigos anos felizes para os mais ousados ideias, liberdade mútua na ausência de laços. Eu amei tudo. Na minha vida fatal, até o cheiro que os aspargos davam à urina. Eu nunca dormi, nunca nascemos. Nós nunca morremos, nunca nascemos“Existe de tudo.”

Para o hospedeiro Lily Gruber, Que lhe perguntou sobre a música dele e sobre a música do Batiato, Travalho respondeu: “Claro Nevsky Prospect, Que tentei cantar com ele na Versiliana e nunca fiz naquela época. Esse era o charme de Batiatu. “Meu professor me ensinou como é difícil encontrar o amanhecer ao anoitecer ‘ É um versículo que deixa um nó na garganta. A outra foi uma música que ele me deu nas festas quando sabia que eu estava na plateia, porque brincou que tinha escrito comigo sem meu conhecimento. Está relacionado aos escândalos do cavaleiro e é chamado ‘Olho interno’“

e diz:Batiatu sempre viveu em muitos mundos e na verdade foi para um desses mundos há alguns anos. Hoje ele finalmente se libertou“