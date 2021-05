Programa de reprodução de mídia digital, plano pós-Covid aprovado pelo Conselho da UE

A indústria audiovisual e o setor de mídia são importantes atores econômicos, com um faturamento anual de 193 bilhões de euros, segundo estimativas da Comissão Europeia. Ambos os setores sofreram durante a crise da Covid-19. A receita de publicidade caiu mais de 20% e os cinemas europeus sofreram enormes perdas.

Hoje, o Conselho Europeu aprovou conclusões que apoiam a recuperação e a transformação do setor europeu dos meios de comunicação. Os Estados-Membros são incentivados a tirar partido do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a ferramenta financeira pós-crise da União Europeia, e a investir na aceleração da transformação digital e na transformação verde dos setores dos meios de comunicação e audiovisual.

Os ministros apelaram também a esforços para garantir que a indústria audiovisual chegue aos mercados europeus e internacionais e às massas mais facilmente. Para promover a circulação de conteúdos europeus na Europa e internacionalmente, deve ser facilitada a cooperação na produção e distribuição. Outro fator fundamental é o apoio à cooperação transfronteiriça entre os operadores do mercado audiovisual.

O plano de negócios apresentado propõe uma série de iniciativas de apoio aos setores de audiovisual e mídia. A planejada iniciativa Media Invest disponibilizará 400 milhões para apoiar investimentos na indústria audiovisual. A mídia vai se beneficiar com empréstimos e investimentos como parte da iniciativa de notícias. A ferramenta digital interativa ajudará as empresas de mídia a selecionar o esquema de apoio financeiro mais adequado.

“O papel dos meios de comunicação e da indústria audiovisual no fornecimento de informação e entretenimento precisos é de grande importância no debate democrático e na diversidade cultural na Europa”, explica. Graça Fonseca, Ministra da Cultura de Portugal, que presidiu à reunião No entanto, a mídia e o setor audiovisual enfrentam enormes desafios, como mudanças nos hábitos dos telespectadores e perda de receita publicitária. A Covid-19 colocou mais pressão em ambos os setores. As conclusões hoje aprovadas estabelecem medidas claras destinadas a contribuir para a sua rápida recuperação, de forma a emergir mais fortalecido da crise.

As conclusões atendem ao plano de trabalho apresentado pela comissão em 3 de dezembro de 2020. Tem 10 porções Aposta em três setores de atividade para contribuir para a recuperação e transformação do setor dos meios de comunicação e para dotar os cidadãos e as empresas europeias de mais ferramentas neste domínio.

