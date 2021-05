Texto, significado e vídeo Corriere.it

“Porque você é um ser especial / Eu cuidarei de você”: escrevi para o álbum “Lampuscata” de 1996, “tratamento” (Você encontrará o texto completo e um vídeo abaixo) assinado Franco Patiato – Ele faleceu hoje com a idade de 76 anos em sua casa em Milo, Sicília – e o filósofo Manlio Segalambro (Os que colaboraram no texto).

A música é universalmente considerada sobre eleo amor, De total dedicação, proteção e apoio incondicional ao seu ente querido (“Eu irei protegê-lo das ansiedades do feitiço / da turbulência que você encontrará no seu caminho do dia / da injustiça e do engano do seu tempo / do falhas que a sua natureza normalmente atrairá ”).

No texto, Entre metáforas e imagens de sonhosSão muitas as referências à cura (tanto física quanto espiritual), que podem ser acessadas justamente por meio desse sentimento profundo e pessoal – além do amor romântico, que é visto como um amor universal – capaz de superar qualquer dificuldade (“ Vou livrá-lo de as dores e as flutuações do teu estado de espírito / Da mania obsessiva / Vou ultrapassar as correntes da gravidade / Espaço e luz para te impedir de envelhecer / E te recuperas de todas as doenças ”).