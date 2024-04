Campeonato da Europa de Grupos de Paredes – Jornal Laura

Patinação artística: Itália conquista duas medalhas de ouro e uma prata no segundo dia do Campeonato Europeu Artístico e de Grupos Sincronizados Títulos continentais para Celebrity Verona e Roma Roller Team, e prata para a divisão Portogruaro.

Segundo dia de competição em Portugal Amnistia Internacional Campeonato Europeu de Patinação Artística Entretenimento e grupos sincronizados E mais títulos para as cores azuis. Depois das quatro medalhas trazidas para casa na última quinta-feira, chegaram ontem duas de ouro e uma de prata.

No Pavilhão da Rota dos Móveis em Paredes começou logo forte Itália Na primeira final O quadrante superior, que decorreu a partir do final da tarde portuguesa. Encontrar ouro é grande sucesso (ARTISKATE – VR), com nota 57,78. Anna Migliorenzi, Giada Tony, Michela Vicentini E Emily Parma, fresco do título italiano do último torneio de 2023 em Reggio Emilia, traz para a pista um programa de homenagem ao filme musical “Land of Dreams”, com música de Fabrizio Mancinelli e coreografia de Franco Guerra. O quarteto, treinado por Sabrina Scazzi e Stefania Poli, conquistou os campeonatos mundiais em 2019, 2021 e 2022. o quarto E longe do pódio, o outro quarteto azulDiamante Rolo Voador (UP PERSICETANA) com “Le Nostre Vite”. Os Emilianos, vencedores do bronze no Campeonato Italiano de 2023 e do ouro no Mundial de Patinação Artística 2022, em Göttingen, treinados por Daniele Ragazzi, trouxeram um programa com coreografia de Filippo Lodi Forni.

O quadrante superior

1- grande sucesso (Artiskate – Realidade Virtual) -Eta /Terra dos Sonhos – 57,78

2- CPA LES FRANQUESES – ESP/Gaman – 54,99

3- AP LLIYA DE VALL – ESP/Trevo – 49,80

Assistiu à segunda final do dia Grupos juniores Para disputar títulos continentais. Conseguimos superarprata com dividir (PORTOGRUARO – VE), graças à nota 33,38. O grupo, orientado por Martina Sottosanti, chega ao segundo degrau do pódio com a performance “Onde navegam os violinos”, dedicada a Veneza, com coreografia de Roberto Calliger e Marco Fortunato. Suba e desça pontes com água estourando ocasionalmente enquanto tenta assumir o controle da Eternal Beach City. O grupo de Veneza, campeão italiano em 2023, pode contar com 6 medalhas de ouro europeias (a última em 2016) e 6 pratas europeias (a última em 2019). Medalha de Ouro do CPA GONDOMAR espanhol pelo programa “Mens Sana in Corpore Patiens” com pontuação de 34,06. A Espanha também conquistou o bronze com CPA CONDADO, que trouxe uma largura de '35 mm' para a pista e marcou 29,35 pontos. Terminando em sequência Quinto E VI Coloca os outros dois grupos italianos na corrida, Show de arte (ARTISKATE – VE) com “rebelião” e Show da equipe Roller (Fazola – TV) com “Senza Felli”.

Grupos juniores

1- CPA GONDOMAR – ESP / Mens Sana em Corpore Patiens – 34.06

2- Trecho (PORTOGRUARO – VE) – ITA / “Onde navegam os violinos” – 33,38

3- CPA CONDADO – ESP/ “35 mm” – 29,35.

A final, que encerra o segundo dia do torneio continental de 2023, oferece mais uma oferta Ouro para Itáliaque o conquistou Equipe Roma Roller (ASD Par Roma) em uma competição Pequeno grupoCom pontuação de 39,38. Os campeões mundiais de 2021 no Paraguai apresentam a trilha de “Tudo começou com Mickey Mouse”, um programa que traça a história de Walt Disney: da Depressão à falência e à criação da Disneylândia. Os patinadores, treinados por Federica Marin, realizaram danças coreografadas por Alessandro Spigai e Daniele Tessaro. A Espanha volta a ter as outras duas medalhas em disputa. Prata para CUNIT DE PATINAGEM ARTÍSTICA, com o programa “Revolut”, e bronze para CPA TONA, com “Save Her”. terminei em quinto dividir – Portogruaro (VE), com “vinte e três mil um dois três”. Sexto lugar para desenvolvimento – urina. Organano (UD) com “processo rosa”.

Pequeno grupo

1- Equipe Roma Roller (Asd Par Roma) – ITA / “Tudo começou com Mickey Mouse” – 39,38

2- Unidade de patinação artística – ESP / “Revolut” – 39.17

3- CPA TONA – ESP / “Salve” – 38,85

A data é hoje, sábado, 6 de maio, a partir das 16h30 (hora de Paredes) com as competições simultâneas dos quadriciclos de juniores, grupo sénior e sénior, que encerrarão o Europeu de 2023.

Todo o evento é transmitido ao vivo aqui

O programa e resultados estão disponíveis para consulta aqui

Acompanhe o evento no site federal: https://www.fisr.it/artistico/news-artistico.html

Fotografia de Raniero Corbelletti

Clique em com. + Fotos

Campeonato Europeu de Grupos Portugal

Campeonato Europeu de Grupos Portugal