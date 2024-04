Forehand e backhand, La Russa: “Em alguns jornais só há um pequeno artigo…”, ruge no estúdio

Ignazio La Russa pode sorrir e enganar críticos e oponentes. Paolo Del Dibbio, convidado do Dritto e Rovescio na Rete 4, fala sobre sua semana e o faz com um sorriso cheio de dentes. O presidente do Senado inicia imediatamente a entrevista com uma piada. Em resposta à pergunta do apresentador sobre como iam as coisas, ele respondeu: “Como se diz isso? Não podemos reclamar. Você sabia que na União Soviética, quando faziam fila para comprar pão, uma TV italiana deu um entrevista: 'Mas como você está aqui?'” “Não podemos reclamar “Mas você tem que ficar na fila para conseguir pão!” – ele diz divertido – “Não podemos reclamar.” Terceiro: “Ele entendeu a proibição em reclamar.” Aplausos e risadas no estúdio.

Del DiPio imediatamente o fez falar sobre a oposição: “Para um problema sério que eles poderiam ter resolvido dizendo 'maçãs podres estão por toda parte' ou algo parecido – diz ele em referência ao caso Barry – eles sozinhos criaram um problema que poderia ter sido assim.” Maior. Portanto, não preciso ficar zangado e, como presidente do Senado, não quero ficar zangado.” Mas nesta qualidade ele novamente se entrega à piada: “Os preços sobem em tudo e só caem para comprar votos”. diz, rindo com o apresentador que o segue: “Cinquenta euros… O voto cambial não é afetado pela inflação económica”.

Então Eli Schlein aparece no LED à sua frente em um discurso sobre o Partido Democrata e sobre os votos comprados: “Parece-me sincero – explica o presidente do Senado – mas você não consegue nem imaginar um líder de partido dizendo 'nós' quero votos sujos.” Também é “muito claro”. É uma equipa de La Rossa menos implacável do que o habitual, mas ele abre mão de uma ligeira vantagem pela esquerda e recebe assistência do anfitrião: “Não houve superioridade moral alguma. É auto-referencial. “Acho que posso dizer isso e não entender por que deveriam se arrogar uma superioridade moral sobre os outros – explica La Russa – “Mesmo como presidente do Senado, acredito que ninguém pode e não deve se arrogar uma suposta superioridade moral”.

Pressionado por Del DiPio, La Russa fala sobre sua família e a investigação envolvendo seu filho: “Ah, aliás… Em casa, na família, na questão da justiça, tem alguns bons passos, né?” pergunta o anfitrião. “Não comento mais a história do meu filho – ele confirma e ataca alguns jornalistas – a única coisa que posso dizer é que fiquei surpreso com o fato de alguns jornais, não todos, e não este jornal, terem dado grande enfoque não só no início, mas também nas etapas da investigação. Pequeno artigo Ou mesmo um jornal sobre isso, nada.” Então a conclusão dizia, sorrindo novamente: “Estou convencido de que deve ser uma jogada muito boa, em suma”. Aplausos e próximo tópico.