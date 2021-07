mais uma vez Festival Internacional de Guitarra “Cidade Ionian” Que, agora na sua quinta edição, apresenta também este ano uma série de concertos gratuitos dedicados à guitarra clássica, trazendo para Taranto artistas mundialmente conhecidos. A conta inclui, na verdade, oito concertos em Biblioteca Cívica e Mosteiro Pietro Aclavio Igreja Regina Pacis em Lamma, todos com entrada gratuita, escola de verão, mestrado e conferência geral (informações e reservas em 347.1790060 ou em www.associazioneguitarartium.com).

Abertura da coletiva de imprensa para apresentação no salão “P. Aklavio”, Fabiano Marti O vice-autarca e assessor da cultura explicou que “com este acontecimento se enriquece o circuito“ Taranto-Capital das Festas ”do governo Milucci, visto que a programação dos eventos de verão que se realizarão na cidade para todos, em total cumprimento Covid, momentos de recreação e crescimento cultural, é enriquecida com muitas oportunidades para as operadoras do setor finalmente retomarem as atividades ao vivo com o público. ”

O projeto foi apresentado por M ° Maria Ivana Oliva, PresidenteAssociação musical “Guitarra Artyom” Autor e Diretor do Festival “Citta dello Juno”: «De 12 a 21 de julho Artistas de concertos de diferentes nacionalidades irão apresentar vários concertos e programas que vão desde as mais importantes obras da literatura violonística. Vamos começar Segunda-feira, 12 de julho (21h) Com o concerto do trio de violões “Treze” Na biblioteca “Acclavio” »

Terça-feira, 13 de julho, 20h00No mosteiro da igreja “Regina Pacis”, a noite inclui as primeiras apresentações de alunos de violão “jovem talento” Em seguida, o show do guitarrista Paulian Fabio Corbuzi.

21h na biblioteca “Acclavio” 14 de julho O concerto será realizado pelo famoso guitarrista espanhol Carles Pons Com um programa ibérico, enquanto 16 de julho Um famoso solista francês irá se apresentar Laurent Peter.

No mosteiro “Regina Pacis” 17 de julho Pela manhã (10h00) haverá encontro com Laurent Boutros “O músico diz”, Seguido por um dueto de clarinete e guitarra Cosimo Spinelli e Maria Ivana Oliva, enquanto o 18 de julho (21h) O solista português vai actuar Quito de Souza.

O 20 de julho Na biblioteca “Acclavio” às 19:00 haverá uma conferência geral “Daniel Forte: o legado de Francisco Tarica e as tradições espanholas” Com falantes de espanhol David Iris Brun, Fernando David Lopez e Jose Maria Lopez, E o mundo da musica Luigi Ferro quem vai seguir Concerto para o guitarrista Davy Iris Bron

O festival termina 21 de julho (21h) No mosteiro da igreja “Regina Pacis” com a cerimônia de encerramento da escola de verão “guitarra no grupo” Onde a jovem orquestra se apresentará? “Andres Segovia” Dirigido por M ° Maria Ivana Oliva que apresentará repertório intitulado Não apenas um clássico.

Chefe do CSV Taranto, Francesco Rendino Com efeito, sublinhou que “o trabalho que a Guitar Artium desenvolve há cinco anos merece um reconhecimento especial, que dedica especial atenção aos jovens através de várias actividades de extensão e formação destinadas a fazer música colectiva”.

“Não poderíamos colaborar com este festival de excelência – disse Paola Jacovazo da cooperativa ‘Museion’ – cujos eventos vão enriquecer a apresentação da biblioteca ‘Acclavio’, que se afirma como um ‘contentor’ disponível para a fermentação cultural e artística da cidade.”

O festival é promovido pela Câmara Municipal de Taranto e faz parte do distrito “Taranto Capital das Festas”. O evento é apoiado eticamente por várias entidades que reconhecem o seu valor cultural e exclusividade no território: a Região da Apúlia (Conselho Regional, Ministério da Cultura, Conselho Regional) e o Centro de Voluntariado de Taranto.