Programas de TV hoje à noite, terça-feira, 27 de setembro de 2022: filmes ao vivo, notícias e entretenimento

Hoje à noite no Rai 1 às 21h25 Emma Tatarani 2 “O Peso da Alma” nas fotos do celular de Petro de Emma (Vanessa Scalera, 45) e Kaliguri. Em particular, o jovem carabiniere tem lábios muito próximos dos lábios do promotor. De fato, os dois se unem para conhecer um colaborador da justiça disposto a incriminar Saverio Romaniello.

Hoje à noite no Ra2 às 21h20 Bad Boys for Life O detetive da polícia de Miami, Mike Lowery (Will Smith, 54) encontra-se na mira de um assassino sanguinário que foi enviado para a prisão. A mulher, que escapou da prisão, quer vingança, e Laurie só pode pedir a ajuda de seu parceiro de longa data Marcus Burnett (Martin Lawrence, 57).

Hoje à noite na Ray Tree às 21h25 #Kartabianca Tema obrigatório para todos os talk shows aprofundados desta semana é o resultado das eleições políticas de domingo, com uma análise relativa dos cenários que se materializam. Até no estudo do programa de Bianca Berlinguer (62) foi discutido com políticos e jornalistas.

Esta noite na Rete 4 às 21h20 fora do coro Além de comentar, como todos os colegas, os resultados eleitorais e registrar os comentários acalorados dos envolvidos, Mario Giordano (56) não abre mão de sua batalha pessoal em defesa dos cidadãos: aquele que é chamado para governar, ele vai. Você deve tomar medidas para proteger aqueles em dificuldade.

Hoje à noite no Canale 5 às 21h20 Tolo Tolo Checco (Checco Zalone, 45) se vê endividado depois de abrir um restaurante de sushi em uma cidade da Puglia. Quando o restaurante falha, o jovem foge para a África, onde encontra trabalho como garçom em uma vila turística. A eclosão de uma guerra civil o fará descobrir a vida difícil de um imigrante…

s.tasera na Itália 1 às 20h30 Portugal-Espanha O destaque fica para o Estádio Municipal de Braga, Portugal, onde decorre um dos jogos mais emocionantes do circuito da Liga das Nações. Os anfitriões, que são treinados por Fernando Santos, contam com o inspirador artilheiro Cristiano Ronaldo (37) para vencer o Red Ferris.

Hoje à noite às 7 às 21h15 na terça-feira Os resultados eleitorais são os heróis absolutos do episódio de hoje do programa de Giovanni Flores. Primeiro rimos da capa de Luca e Paolo, depois analisamos a votação com entrevistas, enquetes e opiniões de convidados.

Hoje à noite na TV 8 às 21h30, horário de Pequim – Sultans Road A quarta etapa do reality show traz os competidores a Istambul. O casal que ganha um teste de imunidade passa a noite em um hotel de luxo e faz um cruzeiro no Bósforo. Liderado por Costantino della Gherardesca.

Hoje à noite em novembro às 21h25 AIR FORCE ONE (EUA 1997) por Wolfgang Petersen com Harrison Ford, Gary Oldman Para libertar o ditador do Leste Europeu, um comando terrorista sequestrou o presidente dos EUA enquanto voava em seu avião, o Air Force One.

Hoje à noite no Mediaset 20 às 21h05 WORLD WAR Z (EUA 2012) por Mark Forster com Brad Pitt, Daniela Curtis. Uma infecção repentina faz os homens parecerem zumbis. Jerry Lynn, um ex-funcionário da ONU, está de volta ao serviço para salvar sua família e isolar o vírus.

Esta noite no Rai 4 às 21h20 12 soldados (EUA 2018) Com Chris Hemsworth Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos enviaram 12 soldados ao Afeganistão, liderados pelo capitão Nelson. Será a primeira resposta ao ataque terrorista que chocou o mundo inteiro…

Hoje à noite no Iris às 21h HONDO (EUA, 1966) por Lee Katzen com Ralph Tiger Hondo, Frontier Guide, casou-se com a filha do chefe Apache Vittorio. Quando o governo ordenou que ele mediasse entre a tribo e os soldados de Fort Lowell, ele partiu para se encontrar com os Apaches. Mas durante a viagem…

Hoje à noite no Rai às 21h10 Pandorum – Universo Paralelo (EUA/Ger. ’09) Por C. Alvart com Dennis Quaid Os astronautas Payton e Power acordam a bordo de uma espaçonave aparentemente deserta. Não se lembram de nada, nem de quem são, nem de qual possa ser a sua missão.

Hoje à noite na Itália 2 às 21h15 DRAGONHEART (EUA 1996) Com Dennis Quaid Inglaterra: Por volta do ano 1000 Dragões desaparecem. Bowen, um cavaleiro especializado em caçar monstros, aliar-se ao mais novo espécime para lutar contra um tirano e…

Hoje à noite na La 5 às 21h10 BIG BROTHER VIP Vamos rever o episódio que foi ao ar ontem à noite no Canale 5. Alfonso Signorini está pela quarta vez no comando da versão vip do reality. Ao lado dele como líderes de opinião confirmaram Sonia Bruganelli e a nova entrada Orita Berti.

Hoje à noite no Cine 34 às 21h15 É pior do que eu (It. ’84) de E. Oldoini com Renato Pozzetto, Adriano Celentano Amigos Luciano e Leonardo, solteiros impenitentes, são donos de uma empresa de aluguel de carros antigos. Quando um deles decide se casar, começam os problemas.

Hoje à noite no Rai 5 às 21h15 só temos que vencer (Sp./Mess. 2018) por Javier Fesser Com Javier Gutiérrez Marco, treinador de basquete, demitido e forçado a fazer um trabalho socialmente útil para causar um acidente. Ao treinar uma equipe de crianças deficientes, ele se encontrará.

Hoje à noite no Ray Premium às 21h20 pelo amor de Valerie (Ger. ’19) de Claudia Garde com Sebastian Zimler Florian, um autista, adora Valerie, uma das empregadas do hotel onde trabalha. Mas ela, que tem outros problemas para contemplar, incluindo a custódia de sua filha, nunca mais o ama. até…

Hoje à noite em tempo real às 21h20 Primeiro encontro Entre os solteiros que jantaram no restaurante esta noite estavam Stephen e Sarah. Ele é um jovem com uma personalidade difícil e está procurando uma garota paciente. Recentemente, ela estava solteira novamente. Flavio Montrucchio comenta o andamento do encontro.

Esta noite em Giallo às 21h10 Balthazar (Third Street, Episódio 7) “Loucura” com Tomer Sisley O corpo de um homem foi encontrado em uma piscina coberta de balões. O culpado parece ser um palhaço psicopata que publica vídeos de seus crimes na Internet. Siga o Exército Popular. 8 “Casamento Vermelho”

Hoje à noite em cima do crime às 21h10 comb (Third Street, Episódio 9) “Como um homem inocente é punido” com Ewan Gruffud, Harrow deve destacar o assassinato de uma jovem que foi estrangulada e ferida. Enquanto isso, James coloca sua meia-irmã Verne em perigo. Siga o Exército Popular. 10 «Desde o início».

Hoje à noite no Sky Cinema Uno às 21h15 Não é real (EUA 2008) por Ridley Scott com o agente da CIA Leonardo DiCaprio Roger Ferris chega à Jordânia em uma missão altamente sensível. Ele tem que rastrear um terrorista islâmico que está preparando um ataque aos Estados Unidos.

Hoje à noite no Sky Cinema às 21h15 Sombra de hoje (Itália 2022) por Giuseppe Piccioni com Riccardo Scamarcio 1938, Ascoli Piceno. Luciano é dono de um restaurante com vista para a praça principal da cidade. Um dia, Anna, uma garota em busca de emprego, aparece e…

Hoje à noite no Sky Cinema Family às 21h 10 DIAS SEM MÃE (19) com F. De Luigi Carlo, responsável pelo mercado final, muitas vezes ausente; Por outro lado, Julia cuida de seus três filhos. Mas um dia saí de férias, deixando Carlo para ser minha “mãe” por dez dias…

Hoje à noite no Sky Cinema Action às 21h00 DEEPWATER – INFERNO SULL’OCEANO (EUA 2016) Com Mark Wahlberg em 20 de abril de 2010, uma explosão destrói uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A situação é trágica, mas Mike e os outros trabalhadores lutam para salvar o maior número de vidas possível.

Hoje à noite no Sky Cinema Suspense às 21:00 POSSESSION – THE DEVIL’S APARTMENT (Sp. ’20) Com Iván Renedo a família Olmedo mudou-se recentemente para a cidade em busca de um futuro melhor. Mas eles logo descobrem que existem forças das trevas na casa que estão atormentando especialmente o pequeno Pepe.

Programas de TV em Al Rai 1

17.05 viver a vida

18,45 reação em cadeia

20h00 Jornal de TV TG1

20.35 Desconhecido Usual – Rendimento

21h25 IMMA TATARANNI – Procurador

23,55 porta a porta

Programas de TV no Rai 2

17h45 Voleibol Feminino Mundial: ITALIABELGIO

19,35 sangue azul

20.25 Faculdade – Escolhas

20h30 TG2 TELEGIORNAL / 21h00 TG2 POSTT

21.20 Bad boys para a vida

23h30 Esta noite há dois gatos em RAIDUE

0,40 loucos

Programas de TV em Ray Tree

17.00 geo

19h00 TELEGIORNAL TG3 / 19h30 REGIÃO TG

20,00 BLOB

20h15 via número zero

20h40 O cavalo e a torre

20.50 lugar ao sol 6.032

21.25 # Kartabianca

23h55 Linha noturna TG3

Programas de TV on-line 4

16.45 rosto aberto

19h00 Jornal de TV TG4

19h50 Tempestade de amor

20h30 Itália esta noite

21h20 fora do coro

0,50 anos

Programas de TV no Canal 5

16h50 outro amanhã

17h25 cinco da tarde

18.45 Queda Livre

20h00 Jornal de TV TG5

20.40 News ticker – desativar o som

21h20 tolu

23h30 ESTILO X

Programas de TV na Itália 1

17.25 mentais

18h30 Estúdio aberto

19h00 STUDIO OPEN MAG

19h30 NCIS

20h30 Liga das Nações: Portugal e Espanha

22.45 Perdedores

0,40 declaração

2.20 estúdio aberto

Programas de TV em La 7

17h00 Abi Bani

18,50 idiomas – palavras no jogo

20h00 TG LA7 Jornal de TV

20h35 oito e meio

21h15 de terça-feira

1,00 TG LA7 Jornal de TV

1.10 Oito e meio

1,50 CAIXA DE ARTE

Programas de TV na TV 8

15h45 se apaixonar

17h30 Amor inesperado

19h15 Alessandro Borghese – Chef Celebridade

20,30% 100% Itália

21h30 Expresso de Pequim – Estrada dos Sultões

23,45 Fator X

Programas de TV em novembro

17.15 nos passos do assassino

19h15 Dinheiro ou Lixo – Quem Oferece Mais?

20.20 Não esqueça as letras – fique no widget

21.25 1ª Força Aérea

1.35 Segurança Rodoviária Espanha

Programas de TV no Mediaset 20

17h30 DC Legends of Tomorrow

19h20 Chicago Fire

20.10 TEORIA DO BIG BANG

21.05 Guerra Mundial Z

23h30 Revista Liga dos Campeões 2023

24h00 TODA LOUCA POR OURO

Programas de TV no Rai 4

16.45 Olhos especiais

18h20 MacGyver

19h50 Mentes Criminosas

21.20 12 soldados

23.25 Curvas – Interior Assassino

Programas de TV em La 7 D.

18h20 Sussurro Fantasma

20.10 Cozinha da Sonya

21.20 Ele mentiu para mim

0,40 Sonya Cozinha

Programas de TV na Cielo

18h15 Ame ou liste – pegue ou deixe Toronto

19.15 Negócios no escuro

20h15 Negócios de família

21h15 Dois corações e um tubo de ensaio

Programas de TV na TV 2000

17h30 Diário do Papa Francisco

18.00 Terço / 18.30 TG 2000

19,35 em caminhada

20.00 Terço / 20.30 TG 2000

20h55 Aberto de Roma

22h45 Clube dos Campeões

0,35 Conclusão / Terço

Programas de TV sobre foco

17:00 de maio: Desastre aéreo

18h00 Mega Navegadores

19h00 Descobertas Antigas, Doc.

20.15 Coisas de outro mundo

21h15 Ano Selvagem da África

22.15 Zâmbia UNTAME Doc.

23.15 Engenharia além dos limites

1,15 de maio: desastre aéreo

Programas de TV em Iris

16h45 Filho da noiva

19,15 fichas

20.05 Walker Texas Ranger

21h00 Hondo

23h00 Dueto no Rio Prata

Programas de TV no canal Raifilm

16h00 Os três implacáveis

17h45 A ponte escura sobre Elba

19h25 Crime em Porta Romana

21.10 Pandorum – Universo Paralelo

23h00 Julieta Nua

Programas de TV na Itália 2

17h20 Campeonato de Dragon Ball – Maifan

18h15 Dragon Ball Z

19h00 Família Moderna

21.15 Coração do Dragão

23h20 Duncanville

0,10 caixa de grifo

Programas de TV em La 5

16h45 As Três Rosas 2

18h55 Grande Irmão VIP

19.10 amigos talentosos

19h40 Homens e mulheres conversam

21.10 VIP Big Brother

1.25 VIP Big Brother

Programas de TV no Cine 34

17.10 Feriados no Caribe – Filme de Natal

19h00 Comissário Le Gatto

20h45 É pior do que eu

23h00 Bocasio 70: O REFÚGIO

Programas de TV em Ray Story

18.30 ’14 -’18 A Grande Guerra Cem anos após o documento.

19.35 VOZES A BASILICATA TERRA

20.10 dia e data

20.35 Passado e presente

21.10 Bússola e Relógio – Verdun

23.10 italianos

0,05 dia e data