Torre do Amanhã 29 de setembro de 2022 – Barba Negra

Horóscopo de amanhã em 29 de setembro de 2022: Aqui está o que esperar Passaro preto E como as posições e movimentos dos corpos celestes em relação à Terra afetam todos os signos.

Seu horóscopo para amanhã, 28 de setembro

Áries. 21/3 – 20/4

Não tome nada como garantido em um relacionamento com o qual você se importa tanto. Não descanse sobre os louros, você pode se encontrar com um punhado de moscas na mão. Você não confia cem por cento em alguém que ainda não conhece bem. Assuma o risco!

boi. 21/4 – 20/5

Cuidado com as escolhas estranhas que você pode enfrentar, devido à oposição da Lua a Urano. Siga o conselho de um amigo honesto. Se você precisar de afeto, poderá comunicá-lo ao seu parceiro de alguma forma, mesmo sem palavras.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Ter que trabalhar até tarde não te excita, mas pensa positivamente. Com seus colegas, evite críticas e derrotas. Se o clima não estiver muito alto, não culpe a primeira vítima. Perca sua força exercitando-se.

Câncer. 22/6 – 22/7

A energia excitante que a Lua em Escorpião traz permite que você jogue o jogo de acordo com suas próprias regras. Mas não abuse! Se alguém está esperando uma resposta de você, por que fazê-lo ficar no limite? Retire-o das brasas ardentes.

Leão. 23/7 – 23/8

Se você não descansa bem devido à quadratura da estrela da noite, não adianta esperar um desempenho estelar, nem mesmo de você… Leonie. Há um tempo para tudo. Para realizar alguns desejos, você pode ter que esperar um pouco mais.

Bakr. 24/8 – 22/9

Quando um relato ou um relato de alguma importância precisar ser revelado, as palavras chegarão até você com grande espontaneidade, graças ao hexagrama lunar com Mercúrio. Mantenha seus olhos abertos! Alguém está tentando colocar o fio na roda, mas não vai funcionar…

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Com a chegada acolhedora de Vênus, suas escolhas ficarão ainda mais refinadas. A aparência externa ainda é um bom cartão de visita. Um pouco de compras para renovar seu guarda-roupa fará com que você pareça impecável em todas as circunstâncias.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Um dia muito agitado para os do seu signo, mas você tem muitos recursos com os quais pode contar. Ajuda inesperada, mas desejável. Não encontre desculpas, por mais razoáveis ​​que sejam. Assuma o controle de suas responsabilidades e você estará bem à frente.

Sagitário. 23/11 – 21/12

A colaboração durante este período será especialmente fácil para você, especialmente se o projeto for seu e você é quem está acompanhando a empresa. Mesmo que você não tenha ilusões sobre heroísmo, não terá dificuldade em mostrar seu rosto para ela, se valer a pena.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Você deve ter em mente seus principais objetivos, isso aconselha a Lua em crise com Plutão. Você vai alcançá-los em breve! Briga com os colegas? É difícil mudar de ideia, porque você tem certeza de que está certo.

Aquário. 21/1 – 19/2

Talvez muitos compromissos e compromissos e, graças à dissonância lunar com Saturno, você corre o risco de pular alguns deles. Em um ambiente familiar, você deve encontrar tempo para conversas e trocas pessoais.

peixe. 20/2 – 20/3

Tive que repintar a casa, a Dama Branca de Netuno aconselha a usar muita imaginação. Cores vivas na sala e cores suaves no quarto. Você se sente especialmente inspirado e seus pensamentos e ideias estão sempre um passo à frente. Que estilo!

