Federica Gentile, o prêmio especial do microfone de ouro vai para o palestrante

Paixão pelo trabalho, dedicação, preparação e sacrifícios podem te levar longe e podem fazer Obtenha grande satisfação. Federica Gentile sabe disso muito bem, ela é uma locutora de rádio muito profissional e muito talentosa, e ela recebeu um reconhecimento especial.

Em sua cidade natal, Roma, e no maravilhoso cenário do Cinecittà World, precisamente no Teatro 1, Federica Gentile Ele foi homenageado com um prêmio especial Para a décima primeira edição do Microfono D’Oro, um evento organizado por Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco que visa identificar emissões de rádio de sucesso e satisfazer as personalidades mais apreciadas pelos ouvintes e que durante o ano.

O prêmio especial que Federica Gentile recebeu graças ao júri qualitativo e à satisfação do público é, sem dúvida, Mais do que você merece. E atrás dele, por outro lado, ele tem uma importante formação profissional e uma importante profissão. Na verdade, ela pode se orgulhar de liderar programas de sucesso tanto no rádio quanto na televisão.

Apaixonado por rádio e escrita Desde os tempos de faculdade, depois de se formar em Ciências e Tecnologias da Comunicação, ela começou a trabalhar na Rai em 1989 como apresentadora e autora. Ao longo dos anos, ela também trabalhou como colunista para Domenica In e liderou sua própria coluna para Radiocorriere, “bom pedido ‘.

Além disso, para Ray, ele também comentou sobreEurovision Song Contest, que estará disponível em breve Será realizada na Itália, nas edições 2012-2013, atuou como representante de nosso país na votação. Em 2014, então, Alcança a equipe RTL 102.5Atualmente é uma das vozes de Na Itália. Paralelamente, é também diretora artística da Radio Zeta.

Em suma, o prêmio especial obtido é resultado de trabalho importante Isso é feito continuamente ao longo do tempo, o que não pode trazer nada além de grande satisfação. Basta dizer que antes de seus personagens como Enrica BonacorteE a Claudio Lippi Enzo Salvi.

La Gentile, que comemorou sua premiação no Microfono D’Oro no Instagram, ainda tem muitos projetos pela frente: em breve realizará o evento com Angelo Baiguini, ao vivo na RTL102.5 da Arena di Verona. Feliz aniversario Jerry Kalla. Represente Federica com seu trabalho desta forma Um exemplo de paixão e dedicação Para quem sonha, um dia, poder trabalhar na rádio.