“Sua história dá esperança a muitos pacientes. O diagnóstico precoce é essencial

Sua mão está presa a uma mão Chiara FerragniE a vídeos Ontem, ele recebeu alta do hospital, onde foi submetido a uma operação rara Câncer de pâncreas. “Obrigado, que literalmente salvou minha vida, que me acompanhou e cuidou nesses dias que não foram fáceis, mas por outro lado me trouxe de volta a uma nova perspectiva para enfrentar a vida. Obrigado ao Professor Falcone e toda sua equipe incrível. Com essas duas palavras e dois tiros, o rapper agradeceu aos médicos que lhe deram a oportunidade de voltar a viver e abraçar sua família novamente. Sim, porque o retorno de Federico a León e Vitória é vida.

Mais Informações

Fedez, o que está acontecendo agora? Por que o artista fez o movimento certo (melhor do que Steve Jobs)

Cirurgião Fedez desistiu: sua história deu esperança

“A história de Fidesse deu esperança a muitas pessoas e demonstrou a importância do diagnóstico precoce.” Falar na República é Massimo Falcone Chefe da cirurgia pancreática de San Raffaele em Milão, o cirurgião que operou o rapper em 22 de março, sofreu um derrame tumor neuroendócrino pancreático.

Fedez filmou os momentos difíceis no hospital e graças aos médicos: “Você salvou minha vida, meu amor, remédio forte”.

Tratamentos

Falconi expressou tratamentos que podem seguir a intervenção desse tipo de câncer, explicando que eles são necessários quando a cirurgia não consegue erradicar completamente a doença. “Um exemplo clássico é um tumor pancreático que também contém metástases hepáticas que não podem ser completamente removidas: neste caso, é possível intervir removendo o tumor pancreático ‘primitivo’ para confinar a doença remanescente apenas ao fígado.“.

A necessidade de diagnóstico precoce

Mas há risco de recaída? O diretor médico também quer deixar claro:O exame histológico permite avaliar alguns fatores prognósticos que podem ou não influenciar o risco de recorrência da doença. Em geral, o processo de tratamento desses tumores não termina apenas com a cirurgia: com o tempo, os controles permanecem e permanecem básicos. Sua frequência varia de acordo com a “maldade” que o tumor apresenta com base no exame histológico e alguns parâmetros patológicos“.

Fedez recebe alta do Hospital San Raffaele após tumor, de mãos dadas com Chiara Ferragni: ‘Estou bem’

Exames pós-intervenção

Portanto, as verificações devem sempre ser feitas, “paraComece sempre a cada seis meses. Então eles podem emagrecer e ter um intervalo anualFalcão explica.

“Assim, a mensagem é que é possível voltar à vida, mas não abandonar os controles que, neste caso, permitem o diagnóstico precoce para a recuperação da doença.“.

.