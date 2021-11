Bake Off Italia 9 de outubro, episódio de 22, ao vivo, excluído, ensaios, convidado

Espera-se tradição, inovação e um convidado muito especial para o oitavo episódio: Marisa Loretto

Hoje, sexta-feira, 22 de outubro, aEpisódio 8 a partir de Pão Itália 9: Sobremesas no forno que isso Atualmente.

Siga-nos diretamente a partir de Pão da Itália 9 transmitido em Atualmente em um 21,20.

em um Episódio 7 o último Mateus teve que sair da tenda, enquanto avental azul passou Simon uma Enricoque ela por sua vez recebeu de Patrizia. convidado e “líder” do teste técnico, Luca Perego, também conhecido como Lucake. Os concorrentes deveriam ter refeito o bolo que mais curtiu nas redes sociais. Na verdade, foi o tema do Episódio VII em todo o mundo Mídia social.

EU ‘o consumidor Esperado para este episódio é Marisa LorettoAtriz comediante, mas também uma grande cozinheira.

Bake Off Italia – Episódio 9, 22 de outubro – ao vivo

Benedetta Parodi iniciou o oitavo episódio do Bake Off Italia 9 e imediatamente revelou o tema do oitavo episódio: “Leva uma alma.” O foco está na união entre doces e bebidas alcoólicas.

para mim primeira tentativaCriador, deve se preparar 100 biscoitos “inteligentes”50 deles cheios com um licor de sua escolha e outros 50 para mergulhar no licor.

Eles terão concorrentes à sua disposição 100 minutos.

Bake Off Italia 9 – Episódio de 22 de outubro – Primeiro teste

Os juízes passam para a degustação. Começou Gerardo, que é criticado pela excessiva rigidez da torre, que por sua natureza é muito resistente. Daniela, que é um programa tetototal, que na verdade traz biscoitos balanceados e balanceados. Enrico Convença com Krumiri Al Fin Santo, enquanto Roberto É julgado por seus ângulos e fendas. Patrizia Ele escolhe amaretto para seu biscoito e não decepciona os jurados. PedroInfelizmente, ele só completou metade do trabalho e não forneceu os biscoitos para embeber. Simon Marashino escolhe e não decepciona os juízes. . biscoitos Gloria e Lola Eles recebem os melhores cumprimentos de Knam e Damiano. Peperita Ele vence com o primeiro biscoito, enquanto o kannam decepciona com quem o embebe. NatasciaSegundo Damiano, “ele poderia ter feito mais”.

Marisa Loreto, apresentadora e audicionadora

Benedita apresenta a atriz Marisa Loretto Dentro da tenda. Para a audição artística, os concorrentes terão que refazer o doce preferido da atriz, que é Baba, neste caso foi revisitado por Knam, que substituiu o rum clássico por Cerveja. o corredor misterioso Consiste em não detectar qual cerveja está no banho e qual está no chantilly.

Depois de provar os doces, os juízes classificam a ordem do pior para o melhor.

Daniela É o pior teste, então o próximo Pedro, Enrico, Patrizia, Gerardo, Beretta e Natascia. Quarto lugar é Gloria, seguido pela Simon, Roberto e Lola em primeiro lugar.

Teste repentino de Clelia

Entre na tenda de Clélia considerando um teste temático Oktoberfest.

Cada um dos jurados corresponde a um prato que os competidores devem preparar em 150 minutos. NS Damiano Chefes de confeitaria terão que preparar pastéis com linguiça Knam de porco cozido em uma crosta de pão com molho de raiz-forte e, finalmente, para kleia Biscoitos de gengibre em forma de coração com uma mensagem escrita em maçã fosca e caramelo.

Enrico Ele abre o envelope que lhe é destinado, que tem um avental azul, sob o qual pode escolher um prato que não prepara. Enrico escolhe carne de porco cozida em crosta de pão.

Melhor guia Lolaquem ganha Avental azul.

Os chefs de confeitaria que passam automaticamente para o próximo episódio são: Peperita, Roberto, Natascia, Gerardo, Simone, Gloria, Daniela.

fique Enrico, Patrizia e Pedro em perigo de ser eliminado.

Pedro saiu do oitavo episódio.