Rock no Rio Lisboa em Portugal 2024

Como o nome sugere, o famoso festival de rock teve origem na capital brasileira da festa, o Rio. Rapidamente se ramificou para vários outros locais, um dos quais foi a capital de Portugal. Foi assim que o rock nasceu no Rio Lisboa em 2004. E embora já tenha passado muito tempo desde o concerto de abertura de 1985 no Rio de Janeiro, ainda é um grande acontecimento. Desde então, a versão portuguesa transformou-se numa festa extraordinária que reúne estrelas mundialmente famosas de todos os géneros, desde lendas do rock a estrelas pop contemporâneas, bem como dezenas de milhares de foliões no seu palco.

um exercício

Mais de 40 artistas vão se apresentar no Rio Lisboa este ano. Do pop moderno e hip-hop ao blues rock, este evento tem algo reservado para todos. Junto com os lendários Ed Sheeran e Doja Cat, você terá a oportunidade de cantar músicas emocionantes de rock de Scorpions e Evanescence. Europe e Extreme apresentarão os seus hinos do rock, enquanto Callum Scott, Jonas Brothers e muitos outros artistas farão do rock do Rio Lisboa uma experiência inesquecível.

entretenimento

Além de concertos emocionantes dos seus artistas favoritos, há também muitas atividades que você pode realizar no recinto do festival. Uma roda gigante irá levá-lo ao redor do parque, proporcionando-lhe uma vista panorâmica das belas paisagens de Lisboa. Você também pode aproveitar o emocionante passeio pelo escorregador, acompanhado por uma playlist com curadoria de DJ das melhores músicas tocadas no festival ao longo dos anos.

Preços dos ingressos

Existem diversas opções de entrada no Rock in Rio Lisboa. Você pode adquirir um passe de um dia ou um passe de fim de semana, que dá acesso a dois dias de festival. A entrada diária custa 84€ e os bilhetes de fim de semana custam 147€. Se pretende uma experiência especial, fique à vontade para adquirir um bilhete VIP no valor de 360€, que lhe dá acesso à área VIP. A área VIP é definitivamente algo excepcional, com mesas exclusivas no terraço panorâmico e open bar.

Programa e site

O Rock in Rio Lisboa acontece a cada dois anos em junho. Distribuído por 90 hectares, o Parque Tejo Lisboa torna-se palco de uma espetacular celebração de quatro dias. O local abre às 14h e fecha às 2h.

Ex-artistas

Muitos músicos famosos apareceram nas últimas formações, incluindo Muse, The Killers, Bruno Mars, Katy Perry, Bastille, HAIM, Moullinex, Anitta, Anavitória, Diogo Piçarra, Sara Tavares e muito mais. Só de olhar os nomes já dá para sentir a vastidão do festival.