Assim revolucionou I Soliti Ignoti sul Nove

Amadeus, que vergonha para a música rai: revolucionando assim I Soliti Ignoti sul Nove. Vamos conhecer as novidades da próxima temporada que terá como foco o famoso anfitrião e ex-campeão do Festival de Sanremo.

Finalmente chegamos, a era está prestes a começar Amadeus Também em nove. Não será fácil para o público, que há anos acompanha os programas com especial interesse opinião No início da noite escolha entre fidelizar a Viale Mazzini ou seguir a famosa emissora que apresentará a próxima temporada identificação (Modificando a fórmula I soliti Ignoti) após assinar um novo contrato com Descoberta da Warner. Provavelmente veremos um verdadeiro Duelo de escutacom uma disposição que é tudo menos clara.

Porque sabemos muito bem que a mudança do ex-showman do Sanremo foi uma grande conquista no mercado, se usarmos um termo futebolístico, e que poderá atrair muitos torcedores para novembro, como já fez. Fábio Fazio Quem está com ele? como está o tempo Ela previu durante um ano inteiro a transformação do próprio Amadeus. O certo é que com certeza veremos alguns bons acontecimentos, pois o público está realmente diante de uma escolha difícil. Acima de tudo por um motivo muito específico, que não deixará Ray feliz.

Amadeus está pronto para sua estreia: o que o público vai escolher

O período do início da noite, que vai do final do noticiário das 20h às 21h30, é muito importante para as emissoras de TV que buscam audiência, pois direciona o tráfego para diferentes canais enquanto aguardam o horário nobre. No próximo ano será um duelo entre Ray e Novi Mediaset que ainda preservará a Striscia la Notizia Ao mesmo tempo. Quanto ao duelo, agora sabemos que encontraremos um lado Stefano Di Martino com Avary Toy E do outro, Amadeus, com sua identidade, para comprovar o milagre (Aqui falamos sobre o ex-namorado de Belen que acabou no centro das atenções).

Na verdade, a administração da Warner Discovery já anunciou, avançando um pouco, que neste momento aquela banda do Nine está por aí 4% nas avaliaçõese já tem acesso a Dobre esse número Será um grande sucesso. Mesmo sabendo que no final, como sempre, a diferença será feita pelos patrocinadores que poderão acompanhar Amadeus na sua nova aventura, fornecendo oxigénio importante à sua nova rede. Resumindo, com a terceira roda Striscia no Mediaset, sSerá interessante entender como o público será dividido.

Com Rey que neste momento parece que vai perder tudo visto que ela e Amadeus compilaram números muito interessantes nos últimos anos. A partir de setembro, saberemos como vai assim que chegar Os primeiros rumores sobre qual poderia ser o formato da identidadecom os dirigentes do Viale Mazzini que não teriam aceitado bem alguma notícia na mente do apresentador que gostaria de ir repetir detalhes interessantes testados com Affari Tuoi (Aqui, em vez disso, destacamos um problema familiar com o Amadeus).

A grosseria de Amadeus com Ray: o que se passa na mente do anfitrião

Na verdade, parece que a Amadeus quer trazer para sua identidade a opção de duplo concorrente que foi tão apreciada no Affari Tui. Portanto haverá um protagonista e um companheiro em busca de diferentes identidades para descobrir. Entretanto, o casting para a próxima temporada está aberto: haverá a possibilidade de participar como concorrente com companheiro mas também como personagem misterioso. Os interessados ​​podem submeter as suas candidaturas.