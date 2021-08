Big brother Vip, nova casa revelada: será como um barco do amor

O Big Brother VIP Está prestes a abrir suas portas e parece que não há poucas novidades esperando por novos convidados, começando com uma casa quem os hospedará durante os longos meses do reality show.

Big Brother Phip: É assim que a nova casa será

mudar para Big Brother VIP, onde está uma casa Vai revolucionar em comparação com as versões anteriores. Este ano, aliás, como disse em entrevista ao líder do projeto “Who” Andrea Palazzo, a casa dos concorrentes “Love Ship”, o famoso barco do amor da série de TV, será lembrada: “Jogamos para fantasiar sobre o Barco do Amor – explicou ele – imitando o navio do amor da série de TV “O famoso que chegou à Itália nos anos 80. Dois detalhes se referem a uma parte da casa que não será descoberta pelos dignitários até o momento certo. A terceira diz respeito à nova geografia do jardim da casa. ”

Enquanto isso, para Big Brother VIP Rivais totais continuam, e no momento, após a rejeição repentina de Raz Degan, o único competidor oficial é a cantora de ópera e ex-mulher de Pepo Bodo Katia Ricciarelli. O reality show será mais uma vez comandado por Alfonso Signorini, com a ajuda das comentaristas Sonia Bruganelli e Adriana Volpi.

Última atualização: sexta-feira, 20 de agosto de 2021, 21h09



