Dois castelos imperdíveis na França para um verão real: Femme Actuelle Le MAG

Quando pensamos em férias, as primeiras coisas que geralmente vêm à mente são sol, praia, noites sob as estrelas no acampamento e coquetéis à beira da piscina. E se você quiser uma mudança neste verão nas férias em um castelo? Em meio a hectares de vegetação e natureza, os castelos de Fonscolombe e Audrieu esperam por você. Hotéis luxuosos com decoração vintage dão as boas-vindas a jovens e idosos em férias, por assim dizer … de verdade! Descubra-os agora.

Castelo Fonscolombe perto de Aix-en-Provence

Neste castelo do século XVIII, no coração da Provença, fundou-se o hotel que o recebe. Fonscolombe está lá há três séculos, no final dos vinhedos e em um beco mágico cercado pelos cedros do Líbano. O castelo leva o nome de seu primeiro proprietário, Boyer de Fonscolombe, um comerciante de tecidos em Aix-en-Provence e fornecedor do rei. Situa-se no meio de um parque de 12 hectares, onde é possível parar à beira de um espaço ou atravessar um bosque que conduz a um caminho abrigado. Existem também alguns vestígios, como um obelisco e uma cisterna antiga. Já o exuberante jardim reflete o verdadeiro conhecimento francês.

No interior do castelo, vários salões aguardam os visitantes: a grande sala com as suas paredes revestidas a couro e iluminada por um lustre desenhado por artesãos locais, a sala de inverno para reuniões privadas, a sala chinesa com mobília do século XVIII. Pintado à mão na China, para crianças ou um salão dedicado ao bilhar e a relaxar em frente à lareira.

Os quartos estão divididos em várias suites espaçosas, forradas com motivos florais e reais, onde encontramos tecidos raros e suaves. Todos os quartos têm 37 quartos, cada um mais elegante do que o outro, com camas de dossel e vistas variadas sobre a bela paisagem circundante. Na extensão dos quartos, grandes banheiros privativos em madeira e mármore aguardam, alguns com banheiras independentes.

Para refeições no restaurante principal do hotel, laranjaO pátio interno do castelo estava esperando por você. No cardápio: Bons produtos locais, direto de “Mediterrâneo, da horta orgânica e as melhores referências da regiãoTambém pode encontrar um bar de tapas, de inspiração provençal, com tomates grelhados, pimentos condimentados, bacalhau brinada, espetos de camarão ou pato, ou ainda kofta de borrego alpino, todos acompanhados de um dos muitos vinhos. Fonscolombe.

Finalmente, o castelo oferece muitas atividades pequenas e divertidas para jovens e idosos. É possível deitar nas espreguiçadeiras à beira da piscina ou reservar massagens e tratamentos no hammam ou no seu quarto. Para alguns exercícios, o castelo também oferece uma área de fitness. E como estamos na Provença, uma bolinha espera por você no quintal. Para as crianças, também há piqueniques no campo, oficinas de sobremesas e piqueniques.

Castelo Odrio perto de Caen

Desta vez, iremos para o interior da Normandia, onde o Castelo Audrieu recebe os viajantes a apenas duas horas de Paris e a poucos quilômetros das praias do Dia D. Cerca de vinte minutos de Caen e dez minutos de Bayou. A aldeia que abriga o castelo homenageia os soldados. No século 11, era propriedade de Guillaume de Bercy, então chef pessoal de Guilherme, o Conquistador. Hoje está localizado no meio de um parque de 25 hectares, guardado por Nuno e Margarita, os burros da casa. Belos jardins (em francês e inglês) vêem hortênsias, papoulas e cerca de 3.000 lírios a cada primavera.

Uma vez dentro do prédio, você é oferecido uma taça de cidra antes de ser escoltado para um dos 29 quartos (incluindo 9 suítes). Os móveis são clássicos, as lareiras são antigas, o artesanato francês e os armários se destacam. Lá você encontrará grandes camas, apoiadas em móveis de diferentes estilos, onde passará as noites principescas. Finalmente, para o banheiro, há banheiros modernos com banheira e box amplo ao lado dos quartos.

batizado Siran O Restaurante Castello se estende por três salas de jantar no térreo. Liderada pelo Chef Olivier Barbarin, a cozinha encontra inspiração em todo o mundo, com preferência em Londres e Portugal. Ele prefere os curtos-circuitos para preparar seu cardápio e 90% dos produtos são cultivados em um raio de 50 a 60 quilômetros ao redor da fortaleza. Quanto ao peixe da Côte-de-Nacre e às carnes (porco, pombo, coelho e bife) também vem da Normandia. Pegue o pregado com molho de champanhe e folhas de espinafre gigantes, Saint-Pierre grelhado com uma taça de vinho ou Calvados, ou um dos deliciosos coquetéis artesanais servidos em 1715Castle Bar.

Por fim, para se divertir, você pode dar um mergulho na piscina ou ir ao spa entre duas sessões de treinamento na pista de caminhada e corrida. Seus filhos são convidados a participar de atividades de colheita de frutas e vegetais da estação, bem como de piqueniques no jardim. E se você quiser explorar a área, você pode reservar passeios a cavalo, esportes aquáticos, explorar as rotas do queijo e da cidra ou visitar monumentos históricos e memoriais.

