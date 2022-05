Ele a descobre viva e enlouquece

Ele descobre que seu amigo destruiu seu carro durante o último episódio de grande show e perder a cabeça. Amizade destruída.

Vamos descobrir o que aconteceu no programa que ele executa Enrico Papi ao redor dela fagulha.

Prévias do último episódio de Big Show

Como dissemos, este será o último episódio de Big Show com Enrico Papi. Justamente por isso, será realmente uma data que não deve ser perdida à toa.

Como já aconteceu durante os episódios anteriores desta transmissão, os verdadeiros heróis serão pessoas comuns que não esperam receber surpresas ou vivenciar momentos mágicos e especiais. Muitas vezes são pessoas presentes na plateia do teatro.

Nesta data, também, veremos algumas surpresas, altos e baixos e sentimentos doces. Especialmente neste episódio porque será o último desta temporada. No momento, não se sabe se haverá uma segunda temporada para o ar Enrico Papi.

Esta noite é o último episódio de Big Show com Enrico Papi

Embora restem apenas algumas horas para o episódio final do grande show ir ao ar, os convidados da noite ainda não foram anunciados. Certamente no palco com o maestro haverá: Comediante Scintilla, Miss Itália Ziodi de Palma e cantora Cristina Davina.

Big Show, um amigo quebrou seu carro

Alessio Ele queria enviar uma mensagem para seu amigo GG Que destruiu o carro com ele enquanto trabalhava em sua garagem.

A mensagem foi entregue normalmente Cristina Davina. Com a música de sempre foi revelado que já estava Alessio para destruir a máquina. Insatisfeita, ela também tentou limpar os danos no kit que o carro lhe dera.

GG Ele não aceitou bem, pelo contrário. Ele disse que não o perdoaria e que falariam dele separadamente. Reação também compreensível por parte da vítima do crime.