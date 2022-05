Cr7 e Georgina Rodriguez, sua filha se chama Bella Esmeralda

O casal publicou novas fotos fofas da garotinha com nome entre os contos de fadas e desenhos animados. Ela tem cabelos escuros e sorri ao lado de seu bicho de pelúcia. Após a tragédia de uma menina perdida no parto, a vida começa a partir dela

Georgina Rodriguez publica novas fotos fofas da menina que nasceu em 18 de abril e revela seu nome, que foi mantido em segredo até agora. A modelo argentina e Cristiano Ronaldo escolheram o nome da pequena Bella Esmeralda. a vida começa com isso – foto | vídeo

Dormindo e sorrindo com um ursinho de pelúcia – Um nome entre ficção e animação para a mais recente chegada à casa do herói português de 37 anos e da sua companheira de 28 anos. Seu irmão gêmeo não conseguiu: ele morreu durante o nascimento de gêmeos. A dor permanecerá para sempre. Mas a vida continua. Nas novas fotos postadas pela mãe, a garotinha, de cabelos escuros e roliços, dorme tranquilamente em sua cama e sorri enquanto dorme, vestida de branco e rosa com um ursinho de pelúcia macio ao lado. Após a tragédia, o casal escreveu: “Só o nascimento do nosso filho nos dá forças para enfrentar este momento com esperança e felicidade”. “É hora de ser grato pela vida que acabamos de abraçar.”

Anel Conto de Fadas – Georgina dedicou as tocantes palavras no Dia das Mães: “A quem foi, quem foi, quem quis ser e o que não pôde, quem tentou, quem fez sem ser, quem teve instinto, a quem decidiu não. são os criadores da vida e da escravidão. Sabah escreveu. Boas mães, ela é uma super mãe de cinco filhos: os três filhos Cr7 (com uma barriga de aluguel) – Cristiano Jr, 12, e os gêmeos Eva e Matteo, 4 – e as duas meninas que eles deram nascimento para juntos: Alana Martina, nascida em 2017 e pequena Bella Esmeralda. Ela nasceu em 18 de abril. Super mães e futuras esposas: Na última foto, você pode ver a mão de Georgina com um anel imaginário no dedo Depois de seis anos de amor, o casamento finalmente está no horizonte.

