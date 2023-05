Robert De Niro e sétimo filho (entre os mistérios) aos 79 anos – Corriere.it

Ao longo dos séculos, fiel à filosofia de sua professora de atuação e vida, Stella Adler, segundo a qual o intérprete deve se esconder atrás de seus personagens, Robert de Niro Ele libera algumas breves entrevistas, sempre com relutância, muitas vezes em monossílabos, e apenas para promover seus filmes de acordo com o contrato. sua vida privada? sempre misterioso. Duas esposas e seis filhos. Drina (hoje com 51 anos) e Rafael (46) com a primeira esposa Deahne Abbottos gêmeos Aaron e Julianne, 27, com Tokie Smith (com quem nunca se casou), Elliot (25) e Helen (11) com a segunda esposa Grace Hightower.

Sem concessões aos fotógrafos. Sete anos atrás, embora Todos ficaram surpresos Explicando em um programa matinal de TV que seu filho, Elliot, é autista. E outro dia, outra surpresa, novamente por acaso: mencionamos isso tornar-se um pai pela sétima vez, Aos 79 anos. Sem nome para a mãe, apenas um esclarecimento de que é “Filho querido, essas coisas estão planejadas”. O entrevistador perguntou se a paternidade já havia ficado mais fácil e ele apenas respondeu: “Nunca ficou”. A mãe – tabloides meticulosamente reconstruídas – não é a segunda esposa Grace Hightower, mas a nova parceira. Tiffany Chen, 45 anos, conhecido em 2015. De Niro não deu detalhes: sem idade da criança, sem nome. No entanto, o britânico Daily Mail, sempre documentado, rapidamente fotografou a nova mãe num jardim, segurando Bebé com cerca de um mês e meio.

Old school ítalo-americano, com interesses artísticos fora do cinema, pouquíssimos amigos, quase todos fora do show business, De Niro era, e ainda é, absolutamente encantador Porque ele leva tudo a sério, do trabalho à vida privada. É anti-impacto, não tem presença nas redes sociais e a vida é o oposto de um reality show (nisto é quase uma reminiscência do contemporâneo. Bob Dylan). Apenas para a declaração relacionada de 2016 Elliot autismo Seguiram-se duas coisas inéditas para os padrões de De Niro. One: Desde então, ele tem aparecido regularmente em campanhas Jogos Olímpicos EspeciaisOs jogos são para pessoas com deficiência cognitiva, porque Elliott é um bom jogador de tênis e dá entrevistas sobre sua vida privada com total franqueza e humanidade.