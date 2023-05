O resultado é positivo e é comemorado nas redes sociais – Corriere.it

Dedos levantando o sinal de vitória, soltando um suspiro de alívio. Fides deixa o passado para trás e espalha sua felicidade por si mesma Resultado de ressonância magnética positivo: “A ansiedade que eu tinha de fazer uma ressonância magnética… um exame médico um ano e alguns meses depois do crime correu bem. Hoje está um lindo dia.” O símbolo do coração e o braço que faz o músculo. Então Fedez em suas histórias no Instagram. O rapper, como sabemos, havia descoberto há algum tempo durante um check-up de rotina que havia sido atacado por A.J. Tumor endócrino pancreático. Passado o susto, decidiu partilhar a má notícia nas redes sociais, como sempre fazia em tudo o que se relacionava com a sua vida.

para”Resolvi falar da minha doença nas redes sociais Em parte porque senti a necessidade de partilhar o que me estava a acontecer, e em parte também para ajudar quem está a viver ou terá de viver a mesma experiência que eu – como disse mais tarde a cantora -. Quando fui diagnosticado, pesquisei na internet e encontrei bastante informação. Tumor neuroendócrino pancreático é muito raro e foi a origem de Steve Jobs, Nenhuma notícia tranquilizadora. Não tenho outras referências. Depois tem o Gianluca Vialli, com quem pude conversar no dia seguinte e ele me ajudou, me deu conforto. Eu sabia que também receberia críticas, como as que chegam instantaneamente, sobre meus exames e meu tratamento como “pessoa especial”, Mas eu queria ajudar os outros. Eles até me chamaram de “narcisista patológico”. Mas também ganhei muito carinho e sigo contente e feliz com minha escolha.”