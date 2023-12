Perla Fatero e Greta Rossetti: Uma aliança inesperada – Big Brother 2023

Mirko Bem-vindo ao estúdio, aqui, Afonso Signorini O rapaz convida a uma comparação com as duas ex-namoradas: Greta E Pérola. Desde a saída do empresário, os dois parecem ter formado um vínculo inusitado.

Os competidores são convocados para o Jogo Misterioso para assistirem juntos os momentos após a eliminação de Mirko do jogo. Ambos não esperavam que fosse ele quem deixasse a Câmara dos Deputados, mas não esconderam a decepção em relação a alguns cargos do ex-concorrente.

Os dois, ao verem o menino saindo, começaram a pensar nas palavras que Mirko havia dirigido aos dois, que estavam convencidos de terem visto o menino se aproximando, mas na verdade ele tinha o mesmo comportamento com os dois. . “Achei que ele estava olhando para mim e que estava com ciúmes, mas ele fez isso com você também.” Perla diz, enquanto Greta argumenta: “Ele não pode se apaixonar por vocês dois.”

O abraço levou a um novo começo entre os dois, o verdadeiro começo de sua aventura sem a presença de Mirko.

Segundo Greta, o menino não gosta dos dois, no fundo conhece os sentimentos deles em relação a quem convive, enquanto, segundo Perla, não é necessário que ela seja a escolha de Mirko, se tivermos que conversar sobre isso. Escolha em tudo. Se no passado ela considerava o empresário o homem da sua vida, hoje a concorrente diz que tem certeza de que não pode se relacionar com ele.

Mirko afirma que o abraço entre os dois foi falso e não esperava as considerações que ouviu: “Fiquei com pena de ouvir vocês falarem de mim quando eu me assumi, como pessoas maduras teria sido melhor fazer isso quando eu era dentro.” O menino trovejou.

“Eu não vim no Big Brother para tomar uma decisão, vocês dois vieram estragar minha viagem.” Ele acusa Mirko, que também se defende das acusações feitas por ambos, a saber: que ele disse as mesmas coisas para os dois. O ex-rival explica que não quer machucar nenhum dos dois e por isso tentou ser carinhoso da mesma forma.

Perla foi a primeira a responder e explicou que o abraço nasceu espontaneamente após uma discussão sincera: “Ela me contou coisas que eu não sabia.” Compartilhando os pensamentos expressos por sua colega de quarto, Greta acrescenta que lamenta que Mirko tenha sido quem perdeu esta experiência: “Qualquer um poderia estar com problemas em seu lugar.”

“Nenhum deles jamais se colocou no meu lugar, nem entendeu que eu estava tendo dificuldades.” Ela acusa a concorrente, mas Birla discorda e diz: “Muitas vezes eu me trancava no banheiro e chorava, deixando certas situações para não sofrer.”

O empresário continua se defendendo, então Alfonso Signorini pergunta: “Será que algum deles sairá de casa por respeito a Mirko?”

Perla está confiante de que não, enquanto Greta está mais hesitante, mas Mirko acredita que essas respostas não mudam seus pensamentos.

O confronto não acabou e nas próximas horas haverá um encontro cara a cara com Birla.