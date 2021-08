Eurovisão 2022: Candidato de Turim a sediar o festival

Após a vitória da banda de rock romena D homem No Eurovision 2021, a Itália sediará Próxima edição para um prestigiado festival de música. A ascensão do grupo no cenário internacional impressionou muito encontrão Entre o público e os profissionais, e em um período histórico em que o belo país brilha com uma nova luz em seus diversos ramosentretenimento, ninguém pode ser orgulhoso para o que acontece. A corrida por indicações para sediar o Eurovision começou há alguns meses. A maior cidade italiana Propostas muito interessantes Para desfrutar de todos os benefícios que podem advir da realização de um festival como este. Torino também é candidata a participar da Eurovisão 2022. Além disso, a capital do Piemonte, tem ao seu lado uma série de Razões importantes que será selecionado. Vemos alguns deles neste artigo.

Eurovision 2022, por que Torino?

Conforme mencionado, existem várias razões pelas quais os organizadores do Eurovision 2022 podem escolher Turin como um local de festival. Em primeiro lugar, o verdadeiro poder da nomeação piemontesa é Bala Albitur; Local de realização do evento. Construído entre 2003 e 2005, o prédio sediou partidas de hóquei nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006. 13.437 vagas Com palco lateral e 15657 com palco central. Pala Alpitour contém um arquivoestética modernapor ser recém-construída, aliás, já apresenta grande estabilidade no curso de eventos musicais. A partir de Bob Dylan Para Lady Gaga, até você chegar U2Rihanna E Metallica, Estes são apenas alguns dos nomes que foram feitos no interior do edifício.

O Pala Alpitour não está aí apenas para fazer de Torino um dos locais elegíveis para a Eurovisão 2022. A capital de Torino acolhe, de facto, um dos quatro centros de produção opinião, facilitando a transmissão do evento pela rede. Também parece que do ponto de vista organizacional, a cidade é Preparar Para sediar uma versão do European Music Festival desde 2017, qual ano Francesco Japonês Dado como favorito, apenas para ser ser batido Finalmente, de Salvador Sobral. Existem também muitos locais que podem hospedar eventos e eventos sociais que gravitam em torno do Eurovision. Em primeiro lugar, o Red Capret que pode ser realizado no Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, na orla do edifício, na Piazza Castello, ou talvez nos Jardins Reais ou em Imortalizado.

As vantagens logísticas da cidade

Ao contrário de outras cidades candidatas importantes, como Milão e Roma (além de Bolonha), Turim tem apenas um terminal de aeroporto com o qual os festivaleiros podem contar. Em qualquer caso, o tráfego de passageiros no aeroporto de Torino é certamente invejável. a links Com a cidade, aliás, eles Diferente E tudo em particular Válido. Resumindo, para a Eurofans, contornar La Mole definitivamente não será um problema. A cidade também atende à capacidade exigida de unidades hoteleiras que se ramificam no território da cidade. por área 130 quilômetros quadrados, Torino tem todas as credenciais para se registrar Boom de atendimento Isso é esperado de eventos como o Eurovision, gerenciando a superpopulação à perfeição.