No palco do Eurovision, as canções “energéticas” dominam. Aqui está o clima musical

para Eurovisão Concurso da Canção 2023 O Gracenote da Nielsen analisou todos os vencedores das edições anteriores e as canções do concurso deste ano para esclarecer quais são os climas musicais que mais ressoam com o público. Este ano, 24 das 37 canções do Festival Eurovisão da Canção expressam um dos 10 estados de espírito mais “enérgicos” e 17 são classificadas como “energizantes”, “emocionantes”, “pesadas” ou “saudáveis”, ao mais alto nível. Para classificar o humor.

Dez das canções que participarão este ano são neutras, segundo Adnkronos. Apenas as canções interpretadas pela Armênia, Geórgia e Romênia transmitem uma atmosfera mais calma. O clima mais popular entre os campeões deste ano é “Energizing”, com sete músicas pertencentes a esta categoria. Seguiu-se a música “Motivation” com seis músicas, depois a música “Shawq”, que foi o mood mais popular no último lançamento, com quatro músicas. Itália, como Estônia, Lituânia e Suíça, competem com a melancólica canção “Bramoso”, vencedora da categoria em seis ocasiões anteriores, mais recentemente a Holanda vencendo em 2019. Áustria, Islândia, Israel, Malta, Moldávia, Polônia e a favorita Suécia apresentaram canções com um sotaque “energizante” inspirado nos vencedores de 2018 (Israel), 2012 (Suécia) e 1978 (Israel).

Azerbaijão, Chipre, França, Grécia, Holanda e Ucrânia apresentaram canções “motivacionais”, na esperança de emular os sete vencedores anteriores nesta categoria: Luxemburgo 1972, Alemanha Ocidental 1982, Luxemburgo 1983, Suíça 1988, Irlanda 1992, Irlanda 1993, Rússia 2008 Dinamarca, Irlanda e Portugal cantarão as melodias “arousing”. Bélgica, Espanha e Reino Unido serão canções “imprudentes”, enquanto “Incalzanti” será Albânia, Noruega e Eslovênia.

Atualmente, 7 dos 10 principais candidatos que as apostas estão focando este ano expressam um humor mais enérgico e todos exibem um dos quatro humores que prevaleceram nos últimos anos: “energizante”, “emocionante”, “impulsivo” ou “ pressão”. Assim, parece provável que as 5 melhores canções do Festival Eurovisão da Canção 2023 continuem a seguir as tendências recentes das canções de maior sucesso.

Gracenote fornece metadados para entretenimento, conteúdo identificador e outras sugestões relacionadas a criadores, distribuidores e plataformas em todo o mundo.