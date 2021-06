Assista à transmissão da partida Itália-Áustria-Bélgica-Portugal ao vivo nos canais ABC

Sábado, meio-dia (ESPN, PrendeTV)

A vitória da Dinamarca por 4-1 sobre a Rússia no final da fase de grupos é uma história feliz que cativou os fãs de futebol em todo o mundo. Dançar não é mais uma característica da casa, mas deveria ser um lar longe de casa em Amsterdã. Os fãs dinamarqueses serão aceitos na arquibancada e Johan Groff começou sua carreira com Christian Eriksen Ajax na arena.

Wales sabe algumas coisas sobre contos de fadas europeus, que chegaram às semifinais em 2016. Gareth Bale e Aaron Ramsey estão liderando a tentativa dos Dragões de voltar lá desta vez.

Sábado, 15:00 (6ABC, PrendeTV)

Quantas vezes entramos em contato com a equipe italiana de entretenimento? Nenhuma equipe foi melhor em um papel de equipe do que este jovem idiota. Ele estabeleceu um recorde perfeito com três vitórias emocionantes, marcou sete gols e não sofreu nada. A série de invencibilidade total da equipe é de 29 jogos.

A Áustria tem uma equipe valiosa liderada por David Alaba e Marcel Sabitzer, mas a Itália prefere vencer e avançar. A ABC também gostaria de ganhar, pois a grande fanbase americana na Itália vai ajudar a música a tempo de um grande público.

Sábado, 19h (Paramount +)

As estrelas de ambas as equipes fizeram deste o jogo mais importante da NFL. Mas desta vez a luz estará em outra pessoa. Sophia Smith, de Portland, era candidata a substituta olímpica, mas não teve sucesso. Este será o último grande torneio que o jovem de 20 anos perdeu em muito tempo. Já que ele não irá para Tóquio, ele imediatamente se tornou um dos favoritos para ganhar o título de ouro da NWSL deste ano.

Domingo, meio-dia (ESPN, PrendeTV)

Os holandeses se classificaram para as oitavas de final, mas alguns deles foram supervisionados por Frank de Boer, que marcou o maior número de gols na fase de grupos. No entanto, ele está em posições: Giorgino Wijnoldam três e Memphis Depay oito para dois.

A República Tcheca venceu a Escócia e empatou com a Croácia. O vencedor desta partida enfrentará o País de Gales ou a Dinamarca no quartel.

Domingo, 15:00 (ABC, Univision, DTN)

Com Romano Lukaku e Kevin De Bruyne enfrentando Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a partida mais brilhante do Europeu será de 16. Isso não será um gol porque essas equipes jogam na defesa e jogam no ataque. Mas certamente chamará a atenção do mundo.

Domingo, 17h (Fox, Univision e Tooden)

Domingo, 17h00 (FS2, Calavisian)

A maioria dos torcedores que se adaptam a esses chutes simultâneos da Copa América verão Neymar tentar levar o Brasil a uma sequência perfeita de quatro vitórias consecutivas na fase de grupos. Mas o grande jogo na Filadélfia é a Venezuela e o Peru.

Jose Andres Martinez e Vinodino chegarão às quartas-de-final com uma vitória, e o Equador o fará em caso de empate, caso perca. Eles também podem ir em frente com uma derrota se o Equador desviar e terminar com um gols de diferença.

Dominica, 20h (FS1, Fox Deportes)

O jogo da MLS neste fim de semana coloca a equipe contra uma equipe prestes a terminar. O dono do Austin Football Club, Anthony Precord, inicialmente queria mudar o time para Austin, mas a grande oposição da multidão fez com que os novos proprietários comprassem os direitos do Columbus.

Mesmo assim, Precourt recebeu sua equipe como decoradora de acessórios, o que agradou a todos nos quartos dos proprietários. Mas sentimentos ruins ainda persistiam entre os fãs de Columbus. Se este jogo for em Ohio, e não no Texas, é o Jogo do Ano.

Segunda-feira ao meio-dia (ESPN, PrendeTV)

Se você pensou que seria uma partida entre o croata Luka Modric e seu time espanhol no Real Madrid, você se enganou. Não há jogadores reais nesta equipe espanhola. Mas ele tem jogadores familiares a Modric. Dez dos membros da equipe jogam na La Liga, e muitos o enfrentaram na Liga dos Campeões.

Segunda-feira, 15h (ESPN, BrentTV)

A última vez que uma seleção francesa se alinhou foi na fase de grupos, que venceu a Copa do Mundo de 2018. Para nenhuma surpresa, o técnico Didier Deschamps ainda não conseguiu o estilo, mas ainda é decepcionante que Kylian Mbabane e Paul Pogba tenham sido mencionados para ser o melhor. Descombs permitirá que o resto de sua equipe se livre dele?

Segunda-feira, 20:00 (FS1, UniMás, TUDN)

Segunda-feira, 20:00 (FS2, Calavisian)

Se o Paraguai tivesse derrotado o Chile por 2 a 0 na quinta-feira, a Argentina não teria oficialmente terminado em primeiro no Grupo C da Copa América. Espera-se que isso aconteça na segunda-feira, já que a Bolívia perdeu as três partidas. O Uruguai ocupa a quarta colocação, mas avançará para a segunda colocação com uma vitória às custas do Paraguai.