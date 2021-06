Letizia di Spagna: maxi blusa safada, calça esculpida e sapatos de corda

Letizia da Espanha, look de verão: blusa longa e culote

Letizia Espanha Encerre a semana participando do Mecenato da Residencia de Estudiantes, em Madrid, e festeje o verão com o look perfeito para as temps mais quentes: um maxi top floral, calça branca e alpargatas cunha.

Depois de usar chique Vestido vermelho ferragamo e sua magia smoking brancoLetizia di Spagna optou por uma roupa menos formal para encerrar seus compromissos, mas definitivamente com um toque de verão. Para dar uma cara nova, a Rainha escolheu o branco como base. Com certeza o destaque fica por conta da blusa de manga comprida que muito se destaca, com estampa floral semi-geométrica brincando com pinceladas de azul, amarelo e preto. É a criação de Psophia e é uma nova entrada em seu guarda-roupa. custo? 176 euros.

Mulher letizia Ele combina com calça culote branca, assinada por Carolina Herrera, curta acima do tornozelo, sustentada por um cinto de couro leve, que escultura lateral b. Para dar um impulso ao personagem, Sua Majestade usa seus sapatos de verão favoritos, ou seja, cunha de espadrille Sapato Macarena de corda alta autografado, transparente, em juta genuína (€ 60). O modelo foi reciclado e foi usado pela primeira vez no verão passado nas Ilhas Canárias.

A Rainha deixa o cabelo solto sobre os ombros, embora no calor o use, como sempre, tenha sido recentemente alisado com um alisador de cabelo. As joias são reduzidas ao mínimo, como pequenos aros de ouro, como os brincos e o anel Karen Hallam. O look é promovido em cores vivas: muito elegante, mas não muito exigente.

Letizia está particularmente associada a esta instituição cultural, embora o seu marido, Philip, não seja o seu patrono. Muitas figuras proeminentes da cultura espanhola surgiram a partir daqui. Para citar alguns: Garcia Lorca, Salvador Dali, Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Juan Ramón Jimenez, Jose Ortega e Gaste.

Italiaonline oferece produtos e serviços que podem ser adquiridos online na Amazon e / ou em outro e-commerce. Se você comprar através de um dos links da página, Italiaonline pode ganhar uma comissão da Amazon ou de outras empresas de comércio eletrônico mencionadas. Os preços e disponibilidades dos produtos não são atualizados em tempo real e podem variar com o tempo: portanto, é sempre essencial verificar a disponibilidade e os preços na Amazon e / ou no outro e-commerce mencionado.