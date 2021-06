Piero Brega: mora na Ponte Milvio

Na segunda-feira, 28 de junho, o ex-atacante e voz do Canzoneri del Lazio vai assistir a um concerto em Roma para marcar a terceira nomeação para a segunda edição da revisão de teatro, música e artes visuais ParcoMilvio.

Segunda-feira, 28 de junho, às 21h Piero Briga vai assistir a um concerto com a sua banda no ParcoMilvio, a segunda edição da revista que reúne encontros e diálogos verdes em Roma, teatro, música, cinema e muitas iniciativas dedicadas à sustentabilidade e às artes para apresentar , não só para os moradores do bairro, mas para todos os cidadãos a oportunidade de mergulhar na natureza. Brega e seus músicos apresentarão seu novo CD, Maldito seja, publicado pela Squilibre, 11 anos após o último álbum solo do cantor e compositor romeno, ex-líder e voz de Canzoneri del Lazio e co-fundador do Circolo Gianni Bosio. Brega atravessou os turbulentos anos 1970 como um herói, estabelecendo-se como uma das vozes mais carismáticas de uma nova tradição urbana e se destacando, junto com seus companheiros, pela fusão original de elementos étnicos com jazz e. gradual, que em grande parte previu a temporada de “poluição” ainda por vir. As experiências inovadoras continuaram com Carnacia e Malvasia, estendendo-se também ao mundo do teatro, onde também representou a voz solo da ópera de Giovanna Marini, The Emperor’s Gift. Em seguida, um eclipse das cenas musicais durou quase vinte e cinco anos, quando ele se envolveu como arquiteto em projetos de grande envergadura, como dirigir as obras da mesquita em Roma por ordem do professor. Português. E então, de forma surpreendente e inesperada como um milagre, em 2004 ele fez sua estréia solo com um disco de beleza problemática que também revelou suas habilidades de escrita e narrativa para o mundo. Como transeuntes Assim, ele ganhou o Prêmio Ciampi como o primeiro trabalho a seguir, após cinco anos de recorde de reafirmação, fora de lugar o paraíso, destacando a maturidade do artista que conseguiu elevar até mesmo as experiências cotidianas mais comuns à atmosfera mais rara da poesia. Com os movimentos cársticos que caracterizam a indústria da inspiração, a exigência de se medir com a urgência da vida ou de acalmar feridas não respondidas, Piero Briga agora retorna, onze anos depois, com um novo álbum, With Love and Disappointment. , ainda canta sobre Roma periférica e agonizante, sem pestanejar ou condescendência com seu público. Do ponto de vista musical, na verdade, Maldito seja (Imilibri editore) fica à sombra de outras culturas, cultivadas desde os primeiros anos, mas há muito bem cuidadas e acariciadas, mesmo quando parecem totalmente imersas nas tradições de nossa pátria. Uma escolha corajosa, a invenção dos ritmos e sons do novo álbum, que foi na verdade o resultado de uma longa busca, em certo sentido, obrigatória. “Para expressar totalmente o que está dentro de mim -disse o cantor-compositor romeno- Precisávamos de um grupo barroco e pós-moderno, juntando tudo: folk, blues, pop, show, música que eu pudesse juntar com minhas canções ”. Daí a composição progressiva da banda, desde a parceria com Oretta Orengo, parceira na vida e na arte, ao atual grupo que agregou outras guitarras à guitarra, oboé, acordeão e mais bateria e baixo “como o coração batendo, o inevitável fluxo do tempo que diz ‘Go’ e uma voz notável de limpeza e rigor, graças a Pasquale Minieri, já com Brega em Canzoniere del Lazio e Carnascialia. Nos textos, Brega afirma-se como um excepcional narrador contemporâneo com uma capacidade ímpar para fixar cenas do quotidiano a vida, em cartões postais barulhentos Eficácia, ela se transforma, como num pesadelo, nas dicotomias de perdição, marginalização e redenção. Seguindo suas outras interpretações memoráveis ​​como No comunista da capital, um tom amargo de protesto civil que emerge de sua canção sem regredir ao foco de uma canção política posterior. Deslumbrante a esse respeito é a música que dá título ao álbum, a reconstrução de uma briga entre os sem-teto no metrô, o realismo impressionante, ou mesmo estrada escura Existe uma verdade sobre crime e tumultos, qual foi o incêndio na biblioteca? ovelha elétrica Em um bairro de Roma, você se confunde com a história do alcoolismo em outro e sente a dor da cidade em uma noite de decepção. De estrofe em estrofe, uma espécie de autorretrato do artista é claramente definida, irredutível ao seu entorno e orgulhosa da liberdade que se manifesta no seio de valores e pontos de vista. Um artista é capaz de se reverter em negligência de outro vazamento na música sorriso pensador (“E eu não me importo com dinheiro / Eu não me importo com o sucesso / Essa falha me permitiu / Eu me evito”), ou grite com outro para um gerente com vontade de intimidar triângulos quadrados (“Somos legais, somos esquisitos / Estamos no limite da normalidade / Somos monstros angelicais / Somos anormais), na percepção de que somos essencialmente um ‘mar sem mar’, e ainda, fora de qualquer esquema, ele encontra o sentido pleno do que experimenta e percebe (“Eu Um campo de trigo / Fagulha que falta / Quero queimar a vida por dentro / A cada dia uma nova chama / Está chovendo ou não está chovendo fora ”). Assim, seguem-se as bandas sonoras ao vivo que elevam os momentos e cenas quotidianas da brutalidade urbana normal a uma dimensão épica: um desfile Eléctrico tão potente, vibrante e oscilante, que só o olhar imparcial e participativo que o poeta lança no mundo pode ser .. Junto com Piero Brega e os espectadores, o público natural e ambiental acolherá cada evento separadamente: 200 plantas distribuídas nas arquibancadas, também assistirão às apresentações, Para formar um cenário único para um teatro imerso na natureza e na arte .Parco Melvio é um parque urbano e um espaço verde, sustentável e equipado onde você pode observar e aprender a natureza e levá-la para casa. É um espaço de convivência, onde as iniciativas acontecem em um ambiente sustentável. O lugar ideal para passear, atender performances e outras expressões artísticas, e encorajar Participe de reuniões, tome um aperitivo com os amigos e saboreie uma deliciosa comida em um ambiente natural. O ParcoMilvio se estende ao longo do cais do Rio Tibre, em uma das áreas de recreação mais vibrantes da cidade, que inclui o Estádio Olímpico e outras instalações recreativas que oferecem espaços para relaxamento, recreação e esportes. O parque pode ser acessado de vários pontos ao longo da margem direita do rio Tibre, no trecho entre a Ponte Milvio e a Ponte Duca d’Aosta. Além disso, no espírito do parque e tendo em vista a proximidade da ciclovia, o ParcoMilvio promove a mobilidade sustentável e incentiva o uso da bicicleta e qualquer outra forma de mobilidade sustentável para reduzir o impacto ambiental, aumentar a eficiência e velocidade dos movimentos também como o bem-estar dos indivíduos. O ParcoMilvio é um agradável passeio de mais de 400 metros, onde arranjos específicos de árvores e outras plantas realçam a rica biodiversidade já encontrada ao longo do rio. Além disso, graças à estação de purificação de plantas fornecida pela empresa italiana de purificação Carra, será possível purificar a água do Tibre com plantas para irrigar os espaços verdes do ParcoMilvio. O parque inclui uma área de piquenique, áreas esportivas e vários pontos de restauração onde você pode saborear pratos sicilianos de Sicilia Bedda e as especialidades de Birra del Borgo, uma cervejaria nascida em 2005 em Borgorose (RI), da qual os visitantes partirão em um jornada para redescobrir a tradição. As matérias-primas selecionadas e as sugestões de comida de rua popular assumirão formas novas e inesperadas junto com a cerveja de alta qualidade. A Osteria di Birra del Borgo na Via Silla (Prati) fará dois arremessos no ParcoMilvio, logo abaixo da Ponte Milvio. De aperitivos a depois do jantar, aos sábados e domingos também para o almoço a área de 200 m² com uma área externa com vista para o rio pode ser apreciada. Além do espaço da plataforma, ao longo do caminho do parque urbano, existem balcões de escuta com a assinatura de Birra del Borgo. No parque mais emocionante de Roma, as antigas técnicas de cozimento de Luca Pezzetta, o pizzaiolo da Osteria di Birra del Borgo, se fundirão com o mais recente conceito de comida de rua e boa cerveja no novo sabor da tradição. O Centro de Informações ParcoMilvio fornecerá informações sobre as diversas atividades planejadas e informará os eventos por meio de um grande quadro de avisos. ParcoMilvio quer ser um evento de grande escala, participativo e intelectual que busca não só demonstrar e promover a excelência já ativa da região de Roma, mas também expandir a comunidade de pessoas que desejam trabalhar por uma cidade cada vez mais “verde” por meio práticas compartilhadas e compartilhadas.

Treino Piero Briga:

Luciano Franceschi: acordeão

Ludovico Piccinini: violão

Emmanuel Marzi: baixo

Piero Fortezza: bateria

Oretta Orengo: oboé, trompa inglesa, canção

Piero Briga: voz, guitarra

para obter informação:

ParcoMilvio, Via dei Capoprati 00135 Roma

Aberto de 21 de junho a 10 de setembro de 2021

Entrada gratuita no Parco Milleview

Inscrição para festa (Estágio 3 – Flutuante) € 15 + dp

Estacionamento disponível na área

Comida e bebidas Ari

Como conseguir:

www.parcomilvio.it/info-visitatori

Facebook facebook.com/parcomilvioroma

Instagram instagram.com/parcomilvioroma

web parcomilvio.it

[email protected]

[email protected]

