Opinião de Issa no episódio 11/11/21

Você sabe quando um homem e mulher As escolhas são claras à primeira vista, desde o primeiro exterior, desde a primeira abordagem, e todos os meses seguintes são simples enchimentos à espera de uma conclusão clara e clara? contemplar um trono Andrea Nicole Conti Exatamente localizado neste caso.

Mamma Mia em quantos trens você vai cipriena aftm. Maaaaaaaam mia. Ela não é fã, ela está totalmente apaixonada, completa e absoluta, ela apenas pegou um tranvatuna una una una que pode realmente descer aquelas escadas Brad Pitt na hora de Eu vi este Joe Black Ela ainda não consegue tirar os olhos de mim cipriano.

Não que nem sempre seja óbvio, porque isso Nicole Cibrian Gosto mais do que qualquer pessoa e todos sempre viram, mas hoje foi realmente evidente para mim.

Nicole faz com externo Alessandro Verdolini, tem um beijo (me pareceu frio dos dois lados, não diria que foi exclusivo da televisão, mas acho que até certo ponto) e a necessidade dele, na mesma noite, é ver Siriani E se abra com ele, mostre seu lado, mostre suas fraquezas, conte sua própria dor, como se você estivesse contando a ele ‘Ei, eu sofri muito, não machuque também‘, a necessidade dela é estar perto dele, ser abraçada e beijada.

Em suma, olhando de fora, vi uma estranha que não lhe deu nada (aquela que tem Alessandro) e um externo em que ela queria dar tudo (aquele que tem Siriani)

E eu vou te dizer, eu realmente espero que o sentimento predominante, que também é meu, seja que Siriani Sentindo-se errado ou errado. Resumindo, todos nós já nos deparamos com um grande defensor de alguns casais nascidos de homens e mulheres, certo? Eu, por exemplo, não teria apostado um centavo na honestidade Andrea Dal Corso para mim Theresa Angela No entanto, eles estão juntos há muito tempo … bem, eu ficaria muito, muito feliz se você Siriani Nós estávamos errados. Eu vou amá-la se ela estiver interessada nela Nicole Comprove sua sinceridade, eu teria pelo menos a oportunidade de viver essa relação e ser correspondido.

Afinal, no entanto, o condado Ela nem mesmo tem alternativas válidas, supondo que ela escolheria de qualquer maneira Siriani Porque é cozido para mim do outro lado Alessandro Ele está completamente desinteressado por ela e de uma forma quase mais óbvia do que Cipriano, vou te dizer.

Vamos supor que, mesmo que ambos estejam errados, eu acho que pelo menos Avtim Você tem momentos de atuação digna, Verdolini, mesmo auto-comprometido, não parece vagamente interessado em tronista. Quero dizer, dando um beijo externo, vocês se beijam, 10 minutos depois vocês sentem a necessidade de se desapegar daquele outro e fazer um ato externo muito íntimo, e você tem zero reflexos? zero? Com a desculpa de Baracola de queDepois que você disse que era a decepção dos seus pais, eu nunca segui o lado de fora porque estava muito triste“Mas quem acredita, mas você dá.

Você não teve nenhuma reação porque Zero se preocupa com você, na verdade eu acho que sim Alessandro Está certo na primeira série espero que sim Nicole Escolher Siriani Então ele pode sair de graça e também com o frustrante bônus innMMMorato.

Enfim, daiiiii cipriano Não fique só, seja bom daaaaaaaaiiii, venha plizzzzzzz, surpreenda-nos, dê-nos uma reviravolta inesperada!

Para o resto:

– Eu acredito em você Ida Platano SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALTER Sem gordura com Diego tafani, isso ainda está obcecado com isso Marcelo messina. Ele continuou colocando a boca em suas coisas, e tentou menosprezar as garotas que beijou (entre parênteses: Ida, tenso, que Nancy Ela é uma garota sexy, e quando você está com calor, não é o comprimento do seu cabelo que vai acabar fazendo um cara parar de beijar), diz ele que vai escolher entre quem vai conhecê-lo. o que você quer? Mamma Mia que imposto, oh. Riccardone um por um Perdoe-nos e perdoe-nos e perdoe-nos e perdoe-nos se às vezes concordamos com você e não com você, perdoe-nos porque pecamos e hoje sabemos que você sempre teve razão e em tudo. TUUUUTTO.

– Atitude Gianni Sperry para mim Isabella Ricci Ele começa a assediar irritantemente, como o que havia com ele Aurora Tropea, você sabe? (Este colchete é preenchido com todos os sinais apropriados …)

Depois de falar de recibos e contas de hoje, e também de pulgas sobre o fato de a senhora namorar um cavaleiro de altura mediana quando ela é muito alta e sempre declarar que prefere homens altos.

No próximo episódio Criminoso Ele também lhe pedirá um relato da cor da roupa íntima que você está vestindo e perguntará sobre o cardápio do jantar entre a senhora e este cavalheiro. Fabio Para investigar os motivos misteriosos e obscuros que os levaram a comer carne, não peixe.

Oh, eu disse isso no início da temporada Isabella Estou começando a não gostar dele, mas se continuarem com essa insuportável sinalização falsa contra ele vou acabar ajudando até mesmo a criar fan pages.

– Costabelli Ainda é meu herói. lá galganuna Ele está tentando cada um deles se colocar no lugar de uma pobre vítima que está sendo abusada “,Não, porque você fez café e não veio falar comigo, eu não mereço, você não me ama, * suspiro *‘ma Super Costy Sempre estraga seu jogo, com sua expressão serena, belo sorriso e seráfico calmo: “Mas não, Gemma, eu te amo, não tenho nenhum pensamento negativo sobre você, há muito carinho, vamos dançarAHAHAHAHAHA. Amo isso.

