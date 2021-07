“Lago dos Eventos”, Verão dos Eventos no Lago Bracciano

A partir de sexta-feira, 16 de julho, muitos compromissos com entretenimento, música, compositores e artistas em destaque em Bracciano

O município de Bracciano organizou um mês agitado: “Estamos contentes م – anunciou o prefeito de Bracciano, Armando Tondinelli – Apresentar seis datas imperdíveis com acontecimentos importantes que farão reviver a nossa bela cidade. Também este ano Bracciano está voando alto e agradeço à Assessora de Cultura Claudia Marini e ao Diretor Artístico Antonio Pizzola por seu compromisso em manter alta a qualidade do calendário de eventos de verão ”..

Haverá seis eventos imperdíveis durante duas semanas de verão com Lago de Eventos.

Calendário em detalhe

O cantor e compositor é esperado na sexta-feira, dia 16 de julho. Banjaroo Coordenado com uma performance envolvente dedicada a belas canções. Produtor artístico, caçador de talentos, autor e compositor, Bungaro atravessa várias áreas da arte, da composição ao cinema e ao teatro. O álbum Oro e Ruggine foi produzido por Eramo & Passavanti. Ele tem colaborado e colaborado com vozes notáveis ​​como Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Anna Tatangelo, Nicky Nicolai, Grazia Di Michele, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lara Fabian e muitos outros. Também colaborou com artistas como Paola Cortelesi, Donatella Venuciaro, Neri Marcouri, Rocco Papalio, Paolo Bonvino, Ambrogio Sparagna.

Sábado dia 17 vai ser a vez Olá, RinoTribute Band. Saudações ao Renault Gaetano. O espírito de Rino Gaetano é impulsionado por CiaoRino, um projeto de arte nascido em 1999 a partir da ideia de Alessandro D’Orzi e Gianfranco Matto, músicos apaixonados do cantor e compositor calabreso, a eles adicionado por Paolo Fabrosino, Peppe Mangiaracina, Giuseppe Rosso e Riccardo Corso. CiaoRino, em suas atuações, reinterpreta e repropõe todo esse repertório, desde as grandes canções (Gianna, Ma il cielo è più blu, Nuntereggae più) às mais corajosas e prestativas (Meu irmão é filho único, Ti Ti Ti , L’worker no Fiat 1100), percorre desde as canções mais ridículas e divertidas (Glu Glu, eu te amo Marianna, 4000 DC) às mais delicadas e intensas (Sfiorivano le violas, Rosita, Io sciverò, Cerco), que trouxe ao palco, depois de mais de trinta anos, a música atemporal O cantor e compositor que morreu em 81.

Sexta-feira, 23 de julho é um compromisso a não perder “Eu sou Carusone”, Saudações ao grande mestre Renato Caruson. Renato Caruson, The Fifties and the Lively Curiosity of Six Good Musicians. É assim que começa a história dos Karusoni. Destacam-se na cena italiana porque conseguem reinterpretar o espírito lúdico e leve do mestre, com sinceridade artística e uma boa dose de auto-ironia. Desde o início, é claro que a banda tem em mente essa ideia, que tem as suas raízes na década de 1950, no legado indelével do pai do jazz, ao abordar as suas cordas e enredos musicais e expressivos. Em pouco tempo, I Carosoni se tornou uma banda cult, graças às suas inúmeras e emocionantes apresentações ao vivo, enriquecidas pelo som de deja vù piscando e invenções musicais pungentes e engraçadas. O talento dos seis músicos, verdadeiros malabaristas da música, conscientemente experientes para produzir música excelente, traduz-se no que ora é boate, ora melancolia pungente, numa demonstração de grande energia e emoções em estado puro. .

Sábado, 24 de julho, data emocionante com Orquestra Folk Mirco Casadey. Filho de Raúl Casadei “Il Re del Liscio” e neto de Secondo Casadei (compositor Romagna e mais de 1.000 canções e fundador da Orquestra Casadei em 1928), Mirko tem sido um sopro de música desde o nascimento. Dirige a Orquestra Casadei com o projeto de realizar uma tradição fundada em 1928, pertencente a todos os italianos, com grande interesse em mudar as gerações. Graças ao seu folk pop, Mirco Casadei trouxe uma lufada de ar fresco, sugerindo novos sons através dos muitos pops musicais que criou em sua vida: Marc Ribot, Richard Galliano, Simon Cristicchi, Modena City Ramblers, Paolo Friso, Morgan, Eugenio Bennato, a Orquestra Popular de Notte della Taranta, Paolo Belli, Il Canzoniere Grecanico Salentino, Roy Paci, Goran Bregovic, Frankie Hi-NRG MC, Gloria Gaynor, Kid Creole and the Coconuts, Mario Reyes, Elio e le Storie Tese, Claudio Baglioni, Nomadi, Irene Grande, Eugenio Vinardi, etc.

Esperado para sexta-feira, 30 de julho Pensamentos e palavras do autorViagem à música de compositores italianos. Uma viagem emocionante na composição italiana, os grandes sucessos e os grandes nomes que moldaram a música italiana. Um cantor-compositor é aquele que canta suas próprias canções, além de escrever letras e músicas. Embora já possa ser encontrado na década de 1920, esse tipo de artista, suspenso entre a canção e a poesia, certamente surgiu na década de 1960 e ocupou um lugar central no mercado fonográfico a partir da década de 1970, quando se tornou a principal alternativa ao universalismo. Rock popular. O cantor e compositor quebrou um mecanismo que sempre foi a base da produção musical: a divisão tripartida entre compositor, letrista e intérprete. “The Author’s Song” segue sua poesia original através do uso de linguagem menos tradicional, música menos estereotipada, timbre e arranjos, mas é fascinante e atemporal.

Sábado, 31 de julho, grande fechamento com Antonella Ruggiero, voz de acordeão Antonella Ruggiero, universalmente considerada uma das vozes mais evocativas da cena musical italiana, ao longo dos anos demonstrou sua curiosidade experimentando diferentes formas vocais e artísticas. Depois da viagem com Mattia Bazaar, que durou catorze anos e uma pausa de sete anos, Antonella Ruggiero retomou em 1996, indo da música sacra ao jazz, passando pela música judaica, portuguesa, oriental e folclórica. One Voice, One Accordion é um projeto nascido e pensado em duas partes: The Voice é claramente o som sublime e evocativo de Ruggiero, e em vez disso o acordeão aparecerá nas mãos de Renzo Ruggeri, o excepcional músico de jazz mundialmente conhecido.

Imagem do Facebookcomunedibracciano